Disney+: Aufregung um neue Mini-Serie – „Bin überrascht, dass es jugendfrei ist“

Die erste Folge ist noch gar nicht erschienen, da streiten sich die Kunden von Disney+ bereits um den Release einer neuen Mini-Serie. Einige von ihnen machen dem Streamingdienst sogar Vorwürfe, andere sind schlichtweg entsetzt von der Ankündigung.

Dass es sich bei der Disney+-Serie um ein Drama mit spannenden Enthüllungen über ein weltweites Phänomen handelt, scheinen sie aufgrund des provokanten Titels völlig außer Acht zu lassen.

Kunde beschwert sich bei Disney+ und wird eiskalt abgewatscht

Die Rede ist von der achtteiligen Mini-Serie „Welcome to Chippendales“, die auf dem Roman „Deadly Dance: The Chippendales Murders“ von K. Scot Macdonald und Patrick MontesDeOca basiert. Die Serie verfolgt das Leben sowie den Aufstieg von Somen „Steve“ Banerjee, dem Gründer der Stripper-Gruppe „Chippendales“.

Für seinen Erfolg ist der „Chippendales“-Gründer sogar über Leichen gegangen. In den 1980er- und 1990er-Jahren hat Banerjee mehrere Morde geplant – unter anderem die seines Geschäftspartners und seiner Konkurrenten. Weitere Details zur wahren Geschichte um die „Chippendales“-Morde wollen wir an dieser Stelle nicht vorwegnehmen.

Die meisten Kunden, die sich durch das Programm von Disney+ durchklicken, können beim Titel der Serie sowieso nur an eines denken: eingeölte Männer, die sich splitterfasernackt auf der Bühne räkeln. Dass ausgerechnet die Walt Disney Company einen solchen Inhalt veröffentlicht, scheint den einen oder anderen abzuschrecken.

„Sehr familienfreundlich… Jetzt werden die Kinder noch mit Erotik gelockt. Euch ist schon bewusst, dass auch Kinder diese Seite geliket haben könnten“, kommentiert ein Mann entsetzt unter die Ankündigung zur Serie bei Facebook. „Das ProSieben-Nachmittagsprogramm hat mehr nackte Haut als dieser Beitrag“, entgegnet ihm ein anderer.

Zudem scheint der Herr vergessen zu haben, dass es nie in Walt Disneys Sinne gewesen ist, ein reines Kinderprogramm auf die Beine zu stellen. „Walt Disney wollte Entertainment für alle, dazu gehören eben auch Erwachsene. Das wird auch alles von den 1980er-Jahren FSK-16-Filmen von Disneys Touchstone oder Disneys Hollywood Pictures getragen. Würde Disney konsequent nur FSK-12 machen, wären sie längst pleite, ist einfach so“, weist ihn ein weiterer Nutzer zurecht.

Kunden von Stripper-Serie bei Disney+ irritiert: „So seltsam“

So ganz wohl scheinen sich einige der Kunden dennoch nicht mit der Serie bei Disney+ zu fühlen. „Ich bin überrascht, dass der neue Chippendales-Film überhaupt auf Disney+ zu sehen ist, geschweige denn, dass er jugendfrei ist“, staunt ein Mann bei Twitter. Es häufen sich skeptische Kommentare zur Stripper-Geschichte. „Disney+ zeigt die Chippendales? Was zur Hölle!“, schreibt ein anderer Mann. Ein dritter fügt hinzu: „Es ist so seltsam, Chippendales-Filmmaterial auf Disney+ zu sehen.“

Viele befürchten, dass es zu einer gefährlichen Verwechslung kommen könnte. Immerhin hat der Streamingdienst gerade erst den Animationsfilm „Chip und Chap: Die Ritter des Rechts“ veröffentlicht. Die niedlichen Streifenhörnchen heißen im englischen Original nämlich „Chip’n Dale“. Eine Frau gibt deshalb zu bedenken: „Ich sehe eine Menge unangenehmer elterlicher Momente in der Zukunft, wenn jemand anfängt, den falschen Film zu spielen und die Kinder anfangen, Fragen zu stellen.“

Dieses Malheur kann man allerdings sehr einfach umgehen. Spätestens beim Plakat bzw. Anzeigebild der Serie sollte den Nutzern nämlich auffallen, dass es sich in diesem Fall nicht um die animierten Tierchen handelt.

„Welcome to Chippendales“ startet am 11. Januar 2023 bei Disney+.