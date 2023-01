Disney+: Aus diesem Grund solltest du „Strange World“ bis zum Ende schauen – er ist leicht zu übersehen

Während „Strange World“ im Kino eher weniger Umsatz gemacht hat, scheint der Animationsfilm bei den Kunden von Disney+ voll ins Schwarze zu treffen. Seit Dezember können Nutzer des Streamingdienstes die Geschichte der Familie Clade ganz einfach von zu Hause aus mitverfolgen. Und diese Chance scheinen die Disney-Fans voll auszukosten.

Immerhin befindet sich „Strange World“ mit nur wenigen Unterbrechungen seit dem 24. Dezember auf Platz 1 der Streamingcharts bei Disney+. Die Kunden können augenscheinlich nicht genug von dem neuen Disney-Werk bekommen. Bei all der Euphorie dürfte dem einen oder anderen jedoch ein kleines Detail im Abspann entgangen sein.

Zuschauer bei Disney+ entdecken Hinweis auf nächsten Disney-Film

Wer den 102 Minuten langen Streifen bis zum Schluss durchlaufen lässt, wird belohnt. So entdecken einige aufmerksame Zuschauer eine bekannte Figur im Abspann von „Strange World“ wieder. Es ist eines von vielen Easter Eggs, die Disney wie so oft in seinen Filmen versteckt und nur wahren Fans auffallen.

Das grüne Raumschiff der Familie Clade ist bereits Ende 2021 im Abspann von „Encanto“ zu sehen gewesen. In den Credits von „Strange World“ kündigt sich nun direkt der nächste Kino-Hit aus dem Hause Disney an. In den letzten Momenten des Abspanns ist das Bild eines Sternes zu sehen. Er stammt aus dem nächsten Film der Disney Animation Studios.

„Wish“ startet im November 2023 in den Kinos. Foto: Disney

Disney+ verweist auf „Wish“ – darum geht es

Es handelt sich dabei um „Wish“, eine Produktion, die im November 2023 in den Kinos starten soll. In dem Musical geht es um eine junge Heldin namens Asha, die sich einen Stern wünscht und um Rat bittet. Tatsächlich stürzt kurz darauf ein Stern namens „Star“ in das Königreich Rosas, um Asha zu helfen. Rund ein Jahr vor Kinostart taucht „Star“ nun bereits neben anderen „Strange World“-Figuren in deren Film auf.

Weitere News:

Hinter „Wish“ stecken übrigens gleich mehrere Disney-Experten. Kein Geringerer als „Die Eiskönigin“-Regisseur Chris Buck und Fawn Veerasunthorn, die bereits für die Geschichte von „Raya und der letzte Drache“ verantwortlich gewesen ist, haben sie für den Film verpflichtet. Die Lieder sollen wiederum von Popstar Julia Michaels geschrieben sein. Die 29-Jährige hat bereits Songs für Musiker wie Kelly Clarkson, Shawn Mendes, Selena Gomez, Demi Lovato und Gwen Stefani produziert.