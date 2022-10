Disney+: Unfassbar! „She-Hulk“ wurde von einem Mann gespielt – Zuschauer fallen vom Glauben ab

Wer hätte damit gerechnet? Kurz nach dem Finale von „She-Hulk“ bei Disney+ kommt ein irres Geheimnis über die Serie ans Licht. Keiner der Zuschauer hat es geahnt.

Obwohl die Serie bei Disney+ den Namen „She-Hulk: Die Anwältin“ trägt, soll die Hauptfigur teilweise von einem männlichen Darsteller gespielt worden sein. Wie das möglich sein kann, erklärt der Schauspieler nun selbst.

Disney+ lässt einen Mann im Staffelfinale „She-Hulk“ spielen

In „She-Hulk“ geht es – wie der Name bereits andeutet – um eine Anwältin, die sich auf Fälle spezialisiert hat, in denen es um Übermenschen geht. Sie selbst ist jedoch ebenfalls eine Superheldin, die nach ihrem Cousin Bruce Banner alias „Hulk“ benannt ist.

Jennifer Walters, so der bürgerlicher Name der Anwältin, ist eine gewöhnliche alleinstehende Frau in ihren 30ern. Sobald sie ihre Gestalt als „She-Hulk“ annimmt, wird sie jedoch zum zwei Meter großen grünen Riesen. Und genau diese Eigenschaft hat es Hauptdarstellerin Tatiana Maslany unmöglich gemacht, alle Szenen als „She-Hulk“ selbst zu drehen.

Für das Finale von Staffel 1 haben sich die Serienmacher etwas ganz Besonderes überlegt. Die Eröffnungsszene der letzten Folge stellt eine Hommage an die Kult-Fernsehserie „Der unglaubliche Hulk“ aus den 70er-Jahren dar.

In der Szene ist Tatiana Maslany zu sehen, wie sie den Anfang der alten Serie nachstellt, als sie sich in den grünen Goliath verwandelt, nachdem sie sich beim Reifenwechsel verletzt hat. Um die Authentizität zu gewährleisten, ist „She-Hulk“ in diesem Moment nicht mithilfe von CGI-Effekten nachgestellt worden – wie es bei vielen Aufnahmen in der ersten Staffel der Fall ist – sondern von dem Profi-Bodybuilder Devon Lewis gespielt worden.

Disney+: „She-Hulk“-Double enthüllt die Wahrheit

Bei TikTok lüftet Devon nun das Geheimnis um Tatianas Körperdouble und veröffentlicht sogar Backstage-Aufnahmen von sich am Set der Marvel-Serie, die ihn in voller grüner Montur und mit schwarzer Langhaarperücke zeigen.

„Viele Leute haben immer noch nicht realisiert, dass ‚She-Hulk‘ von einem Mann gespielt wurde. Ja, das bin ich“, gibt er vor der Kamera zu. Ein Schock für die Zuschauer, die von all dem nie etwas geahnt haben. „Der Körper von ‚She-Hulk‘ wird nie anerkannt werden, aber ich war dankbar, dass ich es machen durfte“, so Devon Lewis.

Zuschauer bei Disney+ staunen: „Das wusste ich nicht!“

Für seinen Einsatz erhält der Bodybuilder viel Lob. „Ich habe meinen Neffen davon erzählt, als es herauskam, also musste ich ihnen dein TikTok zeigen. Danke, dass du die People of Color repräsentierst“, kommentiert eine Frau unter den Clip. Eine andere schreibt: „Ok, jetzt muss ich es mir ansehen!“ Immer wieder lassen sich überraschte Ausrufe wie „Wow!“ und „Das wusste ich nicht!“ in den Kommentaren lesen.

Kurz vor dem Start von „She-Hulk“ bei Disney+ ist es zu einer kurzfristigen Änderung gekommen. Die Fans haben nie etwas davon mitbekommen.