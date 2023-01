Disney+ gibt Starttermin für Black Panther: Wakanda Forever“ bekannt

Er gehört zu einem der wichtigsten Kinostarts des Jahres: „Black Panther: Wakanda Forever“. Während die eingefleischten Marvel-Fans längst in die Kinosäle gestürmt sind, erwarten die Kunden von Disney+ bereits den Streamingstart des Blockbusters.

Doch der hat länger auf sich warten lassen als zunächst angenommen. Die Kunden von Disney+ haben sich in Geduld üben müssen. Nun gibt der Streamingdienst endlich den offiziellen Starttermin bekannt.

Wann erscheint „Black Panther 2“ bei Disney+?

Nach dem Tod des „Black Panther“-Darstellers Chadwick Boseman ist es lange Zeit fraglich gewesen, ob und wie die Reihe des ersten Superhelden afrikanischer Abstammung weitererzählt werden kann. „Black Panther: Wakanda Forver“ stellt nun also eine Art Hommage an Chadwick Boseman und seine Filmfigur dar. Das bedeutet aber nicht, dass die Zuschauer auf eine actionreiche und spannungsgeladene Handlung verzichten müssen – ganz im Gegenteil. Das Erbe des Königs T’Challa Udaku wird ganz in seinem Sinne fortgeführt.

An den Kinokassen hat der zweite „Black Panther“-Film bereits nach einer Woche weltweit über 400 Millionen US-Dollar eingespielt. Doch neben den zahlreichen Besuchern, die den Streifen auf der großen Leinwand genießen, warten unzählige neugierige Fans, die sich den Actionfilm lieber ganz in Ruhe auf der heimischen Couch ansehen wollen. Für sie hat es jedoch zunächst schlechte Nachrichten gegeben.

Streamingstart bei Disney+ verschiebt sich auf Februar 2023

In der Vergangenheit ist es oft der Fall gewesen, dass große Kinoproduktionen von Disney wenig später im Angebot von Disney+ erschienen sind. Besonders schnell hat es bei „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ funktioniert. Der Film ist nur sieben Wochen nach seinem Kinostart bereits online verfügbar gewesen. Die Hoffnung der Kunden ist also groß gewesen, dass auch „Black Panther: Wakanda Forever“ wenige Wochen nach Kinostart von zu Hause aus abrufbar ist.

Doch der Kino-Hit hat auf sich warten lassen. Erst Anfang Januar 2023 lässt Disney+ endlich die Bombe platzen: Ab dem 1. Februar können die Kunden den zweiten „Black Panther“-Film streamen. Diese Entscheidung scheint vor allem darauf zurückzuführen zu sein, dass Disney so viel wie möglich aus „Black Panther 2“ hat herausholen wollen, bevor die Fans ihn für nur 8,99 Euro pro Monat streamen können.