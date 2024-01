Dieter Bohlen muss sich verabschieden – „Wir waren glücklich“

Er gilt als DER Pop-Titan Deutschlands und ist für seine provokanten Sprüche bekannt. RTL-Star Dieter Bohlen erlangte als Mitglied des Pop-Duos „Modern Talking“ Bekanntheit und ist mittlerweile aus der Musiklandschaft Deutschlands nicht mehr wegzudenken.

Bereits seit dem Jahr 2002 sitzt Bohlen in den Jurys der Castingshows „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ und hilft außergewöhnlichen Talenten zum Erfolg. Auch privat hat der Musiker sein großes Glück gefunden und ist seit achtzehn Jahren mit Partnerin Carina Walz liiert. Das Liebespaar macht momentan Urlaub auf den Malediven, doch nun steht ein schmerzhafter Abschied bevor.

Dieter Bohlen schwebt auf Wolke sieben

Bereits seit einer Woche verbringen Pop-Titan Dieter Bohlen und Partnerin Carina ihren Liebesurlaub auf den sonnigen Malediven. Seine 1.5 Millionen Instagram-Follower lässt der Musiker mit Fotos und Videos an seinem Traumurlaub teilhaben. Traumhafte Strände, Frühstück im Pool und romantische Momente mit seiner Carina – der Komponist hält all das mit Fotos für die Ewigkeit fest. Doch auch ein Liebesurlaub neigt sich irgendwann dem Ende zu und somit wendet sich Bohlen nun mit persönlichen Worten an seine Fans.

In seiner neusten Instagram-Story sitzt der Pop-Titan auf einer Liege am Pool, trägt trotz Nieselregens eine lässige Sonnenbrille und spricht direkt in die Kamera. Dieter Bohlen berichtet: „Der Himmel weint ein wenig. Warum? Die Bohlens verlassen Vakkaru. Es war eine wunderschöne Zeit. Wir hatten auch manchmal Scheiß-Wetter, so auf gut Deutsch gesagt, aber wir hatten viel Spaß. Die ganze Familie war glücklich, wir haben viele tolle Freunde auf der Insel gefunden. Wir waren jeden Abend zusammen essen, haben gefeiert. Ich habe literweise frischen Pfefferminztee getrunken, null Alkohol, wie immer. Ich hab nur einmal angestoßen, aber nicht getrunken. Es war eine wunderschöne Zeit und jetzt geht es wieder nach Good Old Germany.“ Bei dem aktuellen Wetter auf den Malediven kann sich Dieter Bohlen zumindest schonmal an das Wetter in Deutschland, das ihn bei seiner Ankunft erwarten wird, gewöhnen.

Nach dieser erholsamen Auszeit in der Sonne, wird der Pop-Titan sicherlich mit einer Menge Energie in das neue Jahr starten.