Dieter Bohlen: Krankenhausschock! Nur eine Not-OP konnte ihn retten

Er ist eine wahre Musiklegende und verhilft jungen Nachwuchssängern im Rahmen seiner RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ zum ganz großen Erfolg. 70 Jahre ist der Pop-Titan mittlerweile alt, ans Aufhören denkt Bohlen jedoch noch lange nicht.

Doch ein kleiner Zwischenfall während der Dreharbeiten für die neue Staffel on „DSDS“ sorgte nun für Aufsehen. Denn eine harmlose Schramme am Arm führte zu einem Geständnis des Musikers, mit dem wohl niemand gerechnet hat.

Dieter Bohlen macht schockierendes Geständnis

Als Dieter Bohlen während der Dreharbeiten von „DSDS“ im Europark Rust Selfies mit den wartenden Fans machen wollte, zog er sich an einem Busch eine Schramme am Arm zu. Auf dieses kleine Missgeschick reagiert der Pop-Titan jedoch äußerst aufgewühlt. Bohlen fragt sofort nach Desinfektionsmittel und erklärt daraufhin: „Ist nicht schlimm. Aber ich habe keinen Bock auf eine Blutvergiftung. Das hatte ich vor Kurzem, das brauch’ ich nicht noch mal!“

Eine Blutvergiftung ist eine potenziell tödliche Erkrankung. Dass Dieter Bohlen an solch einer Infektion gelitten hat, kam sicherlich für viele seiner Fans überraschend. Der Zeitung „Bild“ steht er nun jedoch Rede und Antwort. Der RTL-Star erklärt seine Reaktion auf die Schramme mit den Worten: „Eigentlich wollte ich nicht, dass das jemand mitbekommt, aber ich habe eine Höllenangst vor einer Blutvergiftung und deshalb habe ich so bei DSDS reagiert.“

Bei einem Tennisspiel hatte sich Dieter Bohlen am Meniskus verletzt. Die Ärzte schickten den Fernsehstar in eine Klinik, um sein Knie zu untersuchen. Doch die Schwellung nahm immer weiter zu. Daraufhin wurde sein Knie mehrmals punktiert. Der „DSDS“-Star berichtet: „Aber es wurde nicht besser. Ich hatte Schmerzen wie Hölle!“ Nach neun Tagen, in denen die Schmerzen immer schlimmer wurden, brachte Bohlens Partnerin Carina Walz ihn erneut in ein Krankenhaus.

„Ich war da schon fast ohnmächtig“

Über das traumatische Ereignis berichtet der Pop-Titan weiter: „Die haben nur doof geguckt und meinten: Wir können nichts mehr machen, du musst sofort in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Ich war da schon fast ohnmächtig.“ Der Produzent musste sofort operiert werden, denn mittlerweile hatte sich eine Blutvergiftung entwickelt. Der Entzündungswert des Musikers lag bei 200, gesunde Menschen weisen hingegen einen Wert von bis zu 5 Milligramm pro Liter Blut auf.

Mittlerweile hat sich Dieter Bohlen vollständig von der Odyssee erholt. Die Erlebnisse scheinen jedoch noch nachzuwirken, weshalb der „Modern Talking“-Star seine kleine Schürfwunde während der Dreharbeiten sofort desinfizieren wollte.