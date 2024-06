Dieter Bohlen lässt sich von Kellnerin um den kleinen Finger wickeln – „Trinkgeld weiter erhöht“

Er ist der Pop-Titan des Landes und als Chef-Juror der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ immer wieder in aller Munde. Dieter Bohlen hat gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Anders als Duo „Modern Talking“ den Durchbruch geschafft, heute kann der 70-Jährige auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken.

Trotz seines stolzen Alters denkt Dieter Bohlen jedoch noch lange nicht daran in Rente zu gehen. In diesen Tagen finden die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „DSDS“ in Griechenland statt. Während einer Drehpause ließ sich der Musiker nun jedoch von einer Kellnerin um den kleinen Finger wickeln.

Dieter Bohlen verfällt ihrem Charme

Gemeinsam mit „DSDS“-Gewinner Pietro Lombardi, Schlagersängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana sucht Dieter Bohlen in diesem Jahr wieder nach dem besten Nachwuchssänger Deutschlands. Der Auslands-Recall findet in diesem Jahr im sonnigen Griechenland statt und der 70-Jährige scheint die gute Stimmung vor Ort in vollen Zügen zu genießen.

Während einer Drehpause gönnt sich Bohlen dann eine saftige Pizza in einem kleinen Lokal. An diesem Vergnügen lässt der Pop-Titan seine Fans teil haben und posiert stolz vor seinem Mittagsmahl für die Kamera. Doch nicht nur die Pizza hat dem Produzenten gute Laune gemacht.

Auch die Kellnerin des Restaurants scheint den „DSDS“-Star um den kleinen Finger gewickelt zu haben. Dieter Bohlen kommentiert den Schnappschuss nämlich mit den Worten: „Lecker lecker. Foto hat die Kellnerin gemacht! Hat sie gut gemacht! Gutes Trinkgeld. Sie meinte ich sehe aus wie 40. Trinkgeld weiter erhöht. Dann hat sie gesagt: Du bist ein starker Mann. Trinkgeld weiter erhöht. Sie war ein Profi.“

Mit ihren charmanten Komplimenten hat sich die Kellnerin des kleinen Restaurants anscheinend eine ordentliche Summe Trinkgeld vom Pop-Titan erschlichen.

Belustigung aufseiten der Fans

Die Fans von Dieter Bohlen wissen seine humorvolle und ehrliche Art stets zu schätzen. Unter dem Instagram-Beitrag des Musikers finden sich reihenweise belustigte Kommentare wieder. Die Follower des RTL-Stars schreiben:

„Ich würde sagen, die Bedienung hat den Golden Buzzers fürs Finale verdient!“

„Hat denn der liebe Dieter auch noch gesungen dabei: Cherry Cherry Lady?“

„Ich hätte das Trinkgeld nicht angenommen, nur ein Bussal von dir.“

„Ja, auf dem Foto mit der Sonnenbrille siehst du wirklich aus wie 40. Schlaue Kellnerin!“

Mit seinen unterhaltsamen Posts bringt der Musiker seine Fans immer zum Lachen.

Doch auch der schönste Restaurantbesuch neigt sich einmal dem Ende zu und Dieter Bohlen wird sich nun wieder auf die Suche nach dem nächsten Superstar machen.