Dieter Bohlen liest indische Zeitung: Er traut seinen Augen kaum

Sich selbst einmal in der Zeitung sehen, ist für viele Menschen etwas ganz besonderes. Für Dieter Bohlen dürfte das nicht mehr so speziell sein. Schließlich steht der 70-Jährige bereits seit Jahrzehnten im medialen Blitzlichtgewitter, dürfte schon die ein oder andere Geschichte über sich gelesen haben. Dass er nun aber sogar in einer indischen Zeitung auftaucht, das dürfte sogar den Poptitan überrascht haben.

In seiner Instagram-Story teilte Dieter Bohlen einen Ausschnitt aus „The Indian Express“. Dabei heißt es in der Überschrift übersetzt: „’Cheri, Cheri Lady‘ feiert dank Instagram-Reels ein riesiges Comeback. Alles was du über Modern Talking wissen musst, die deutsche Band die den viralen Song erschaffen hat“.

Dieter Bohlen und die amerikanischen „Modern Talking“

Besonders spannend: Bislang dachte man in Indien wohl, dass Modern Talking aus den USA stammen. Im weiteren Verlauf des Textes heißt es nämlich übersetzt: „Aufgrund der neu entdeckten Popularität des fast drei Jahrzehnte alten fesselnden Liedes wird fälschlicherweise angenommen, dass es von einem amerikanischen Künstler gesungen wurde.“

Ein Aspekt, den auch Dieter Bohlen ziemlich witzig zu finden scheint. In seiner Story schreibt der DSDS-Juror: „In Indien geht es jetzt auch voll ab. Die haben gedacht, wir sind eine amerikanische Band.“

„Cheri, Cheri Lady“ erschien 1985

Überraschend ist es schon, dass das mittlerweile fast vierzig Jahre alte Lied wieder einen solchen Höhenflug erreicht. So veröffentlichten Thomas Anders und Dieter Bohlen den Song am zweiten September 1985. „Cheri, cheri Lady“ wurde einer der erfolgreichsten Songs von „Modern Talking“, wurde bislang insgesamt sieben Mal gecovert. Unter anderem von dem Rapper Capital Bra und den Schlümpfen.

Spannend: Dieter Bohlen hatte zunächst nicht an den Erfolg des Songs geglaubt, Thomas Anders jedoch war sofort begeistert. Und die Erfolgsgeschichte nahm seinen Lauf.