Mallorca: Mann traut am Strand seinen Augen kaum – „Was ist das?“

An den Stränden von Mallorca häufen sich derzeit ungewöhnliche Beobachtungen. Spaziergänger berichten von seltsamen, durchsichtigen Gebilden im Sand.

Es handelt sich um sogenannte Segelquallen. Die kleinen Nesseltiere werden aktuell massenhaft vom Meer an die Strände Mallorcas gespült. Die Erscheinung sorgt bei Urlaubern und Einheimischen regelmäßig für Verwunderung. Auch wenn sie für den Frühling nicht unüblich ist, scheint das Auftreten in diesem Frühjahr besonders stark zu sein.

Mallorca: Belastung durch den strengen Geruch

Noch Anfang des Monats war besonders der Strand in Cala Millor auf Mallorca betroffen. Tausende Segelquallen lagen im feuchten Sand. Die Quallen sind für Menschen ungefährlich. Bei Berührung können sie nur leichte Hautreizungen auslösen. Doch die eigentliche Belastung sei der Geruch, berichtet die „Mallorca Zeitung“. Beim Verrotten verströmen die Tiere einen strengen Duft – ähnlich wie fauler Fisch. So auch in Cala Millor, wo der Gestank Anfang April deutlich zu riechen war.

Experten gingen laut MZ davon aus, dass die Quallen spätestens bis Ende April wieder verschwinden würden. Viele Tiere werden von Seevögeln gefressen, andere zerfallen mit der Zeit, hieß es. Doch jetzt hat ein Mallorca-Tourist auch Ende April noch einen Fund gemacht, der ihn irritiert: „Was ist das?“, fragte er. Die Antwort: Es sind wieder getrocknete Velella velellas, so der wissenschaftliche Name der Tiere. Und das noch Ende April.

Mallorca: „Dieses Jahr sehr viele Segelquallen“

In sozialen Netzwerken wird die Quallen-Schwemme intensiv kommentiert. Ein Nutzer auf Facebook schreibt: „Das sollte doch mittlerweile bekannt sein. Es wurde doch hier ständig gepostet, dass Mallorca dieses Jahr sehr viele Segelquallen an den Stränden hat.“ Ein anderer erklärt: „Segelquallen waren hier in Cala Millor die letzten Monate auch viel und oft… nun wurden die Strände gesäubert.“

Nicht in allen Orten Mallorcas dürfen die Strände gesäubert werden, an einigen soll die Natur diesen Befall selbst regeln, denn für etliche Tiere stellen die angeschwemmten Quallen wichtige Nahrung dar. Die Ausbreitung hängt stark von den Meeresströmungen ab. Während einige Strände stark betroffen sind, bleiben andere nahezu verschont.