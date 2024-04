Dieter Bohlen zerlegt Laura Müller: Wie „Trude aus Buxtehude“

Er ist der Mann für die ganz großen Hits: Dieter Bohlen. Der 70-Jährige hat schon etliche Erfolgstexte geschrieben, war und ist mit „Modern Talking“-Liedern noch immer extrem erfolgreich. Und so gibt es wohl auch keinen Besseren in Deutschland, der die Erfolgsaussichten von Laura Müllers erstem Song „Superstar“ besser einschätzen könnte.

Sagen wir mal so: Groß sind die nicht. So schaute sich Dieter Bohlen für die „Bild“-Zeitung das Video der Frau von Michael Wendler an und wirkte in seinen Aussagen danach doch ein wenig schockiert.

Dieter Bohlen zerlegt Video von Laura Müller

„Mir fehlen fast die Worte. Laura tut mir echt leid, dass sie sich so vor den Wendler-Karren spannen lässt. Armes Mädchen, wenn sie glaubt, mit so einem Song Geld verdienen zu können. Das klingt, wie Wendler glaubt, dass ein moderner Song heute klingen soll. Es klingt aber, als wenn Trude aus Buxtehude glaubt, sie muss auf Shirin David machen. Laura, mit sowas wird das nichts“, so der Poptitan knallhart.

Bohlen weiter: „Die Laura tut mir leid. Das ist so dilettantisch, da tut sie mir schon echt leid.“ Es ist eine Meinung, die von Tausenden bei YouTube geteilt wird. Was ein schlechter Tag, um Ohren zu haben“, heißt es da beispielsweise. Ein anderer schreibt: „Das war ja schlechter als erwartet.“ Und ein Dritter ergänzt: „Da singt der Wendler ja noch besser.“

Nun gut, bei Zeilen wie „Ich mach es gern im Auto, den Knüppel in der Hand, aber nur in nem Ferrari, denn der ist mir bekannt“, „Nenn mich Luxuslady, das ist mir egal. Dior in hundert Farben schmücken mein Regal“ oder „Ich bin auf Only Fans ein Superstar, habe 100.000 Follower, ich bin auf Only Fans, Tag und Nacht, ich weiß doch, was dich glücklich macht“ ist das auch wenig verwunderlich.

