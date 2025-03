Dieter Bohlen verrät: DARUM trägt er fast immer eine Sonnenbrille!

Warum trägt Dieter Bohlen (71) auch im Winter Sonnenbrille? Dieses Geheimnis hat der DSDS-Poptitan jetzt gelüftet. Bei der 80er-Party in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen am Samstagabend (22. März) rockte er mit Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“. Trotz dunkler Arena und kaum Sonne: Dieter erschien mit stylischer Sonnenbrille. Aber warum?

Im RTL-Interview verrät er: „Der Kreislauf spinnt, die Augen kriegt man kaum auf.“ Der Grund ist simpel – er hat wenig geschlafen. „Da dreht sich auch der Magen ein bisschen“, sagt Dieter. Die Sonnenbrille hilft ihm, die Nacht durchzustehen.

Dieter Bohlen: „Es ist ein wahnsinniges Gefühl“

Und er ist nicht allein: „Andere haben das ja auch: Lenny Kravitz, mein großes Vorbild, der läuft ja auch nur noch mit Sonnenbrille rum.“ Mit 71 Jahren fühlt sich der beliebte Musikproduzent auf der Bühne immer noch pudelwohl.

„Ich bin dort um 23 Uhr von der Bühne runtergekommen, um 3 Uhr morgens schon wieder los zum Flughafen und ab nach Deutschland. Das strengt schon an – so fast ohne Schlaf, aber ehrlich: Ich gebe alles für meine Fans!“, erklärt Bohlen gegen über „Bild“.

Vor 40.000 begeisterten Fans dankte der DSDS-Juror: „Es ist ein wahnsinniges Gefühl, vor 40.000 begeisterten Fans zu stehen und mit ihnen Erinnerungen auszutauschen. Viele verbinden ja mit meinen Songs ganz spezielle Momente, und das merkt man.“ Das Fazit des Poptitans: „Einige sind mir seit 40 Jahren treu und manche erst seit ein paar Jahren. Wer hat solche Fans? Ein Traum! Es ist so schön, und ich weiß gar nicht, wie ich ihnen allen danken soll.“

Dieter Bohlen weiß eben, wie er seine Fans begeistert. Ganz gleich, ob mit Sonnenbrille oder ohne.