„Das Supertalent“: Dieter Bohlen macht es offiziell – Fans reagieren deutlich

RTL sorgt für Wirbel! „Das Supertalent“ mir Jury-Urgestein Dieter Bohlen startet in eine neue Runde, doch die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher kaum sein. Während einige Fans es kaum erwarten können, ist bei anderen die Begeisterung längst verflogen.

Nach einer zweijährigen Pause feierte das Format im letzten Jahr sein großes Comeback. Jetzt geht es am Samstag, 5. April, um 20.15 Uhr in die 17. Staffel – mit altbekannten Gesichtern und einem frischen Neuzugang! Neben Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Ekaterina Leonova nimmt diesmal auch Comedian Tony Bauer Platz am Jurypult. RTL verspricht große Talente, spektakuläre Auftritte und ganz viele Emotionen.

Doch nicht alle Fans teilen diese Euphorie!

Dieter Bohlen verkündet es

Welche Überraschungen hält RTL diesmal bereit? Wer kann Jury und Publikum mit seinen Fähigkeiten in den Bann ziehen? Antworten darauf gibt es bald wieder bei „Das Supertalent.“ Natürlich lässt es sich Poptitan Dieter Bohlen nicht nehmen, die neue Staffel höchstpersönlich anzukündigen. Auf dem offiziellen Account der RTL-Show verkündet er den Fans: „Endlich geht es wieder los! ‚Das Supertalent‘ mit meinem Buddy Bruce und natürlich einer tollen Jury. Schaltet ein!“

Außerdem verspricht er „große Talente, faszinierende Shows und tolle Emotionen.“ Doch während einige Zuschauer den Start sehnsüchtig erwarten, bleibt bei anderen die Begeisterung aus.

„Das Supertalent“: Reaktionen fallen gemischt aus

„Wünsche allen viel Spaß, aber ich bin seit dem letzten Mal raus“, so die knappe Meinung eines enttäuschten Fans auf Instagram. Ein anderer User wird noch deutlicher: „Ich bin raus. Kosten sparen schön und gut, aber nicht unter solchen Umständen. So kann man tolle Shows auch kaputt machen. Letztes Jahr hat’s mich schon nicht mehr überzeugt, dieses Jahr werde ich es nicht mehr ansehen.“

Doch es gibt auch viele, die es kaum erwarten können: „Ich freue mich drauf und besonders auf Tony Bauer!“, jubelt ein Zuschauer. „Ich freue mich schon soo!“ schreibt ein anderer.

Die Fans sind also gespalten – wird die neue Staffel die Zweifler überzeugen oder bleibt das Format hinter den Erwartungen zurück? Ab dem 5. April wird sich zeigen, ob „Das Supertalent“ wieder glänzen kann oder endgültig seinen Zauber verloren hat!