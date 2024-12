Dieter Bohlen: Freundin Carina lockt Neider an – „Hier kann Dieter endlich relaxen“

Er ist einer der erfolgreichsten Musiker des Landes und für seine provokanten Sprüche bekannt. Dieter Bohlen hat mit seinen mittlerweile 70 Jahren alles erreicht, was sich ein Künstler nur wünschen kann. Seine Karriere begann als Teil des Duos „Modern Talking“, als Juror der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ ist er seit Jahrzehnten in aller Munde.

Und auch privat hat der Pop-Titan sein ganz großes Glück gefunden. Bereits seit dem Jahr 2006 ist der Musiker mit seiner Traumfrau Carina Walz liiert, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Nachdem Bohlen das diesjährige Finale von „DSDS“ über die Bühne gebracht hat, gönnen sich die Turteltauben nun eine Auszeit, die sicherlich den ein oder anderen Neider anlocken wird.

Dieter Bohlen feiert besonderes Weihnachtsfest

Auf ein kaltes Weihnachten in Deutschland scheint Dieter Bohlen keine Lust zu haben. Deshalb haben seine Carina und er sich dazu entschieden, in den Flieger zu steigen und ein Weihnachtsfest der anderen Art zu verbringen. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 1,6 Millionen Menschen folgen, präsentiert der Musiker nun sein luxuriöses Domizil für die Feiertage.

Mit guter Laune spricht Carina Walz in die Handykamera, die ihr Liebster auf sie hält. Die 40-Jährige schwärmt: „Endlich auf den Malediven angekommen. Und hier kann Dieter wirklich endlich mal relaxen. Der hatte wirklich ein volles volles Jahr. Es ist jetzt endlich Zeit, dass er hier relaxen kann.“ Daraufhin zeigt Carina den malerischen Traumstrand, an dem es sich das Paar in den kommenden Tagen gut gehen lässt.

Bestimmt zeigt Carina auf eine grüne Liege und befiehlt ihrem Liebsten: „Komm her und ruh dich aus!“ Auch Dieter Bohlen scheint sich auf den Malediven pudelwohl zu fühlen. Der Pop-Titan rennt freudig Richtung Wasser und lehnt gekonnt an einer riesigen Palme. Anschließend präsentiert Carina die Orte des Hotels, in denen es sich ihr Schatz nun gut gehen lassen wird. Eine Open-Air-Dusche, ein Whirlpool und etliche Liegegelegenheiten versprechen Entspannung für den Fernsehstar.

Dieter Bohlen zeigt Video mit Carina

Dass auf den Malediven nicht gerade Weihnachtsstimmung aufkommen wird, scheint das Paar keineswegs zu stören. Mit den Worten „Beach Party mit Carina“ teilt Bohlen ein Video seiner Liebsten, die gut gelaunt aus dem Wasser springt. Ob der Musiker seine Kinder ebenfalls mit auf die Fernreise genommen hat, möchte er scheinbar auf seinem Instagram-Profil nicht verraten.

Ob Dieter Bohlen und seine Carina auch den Jahreswechsel auf den Malediven verbringen werden, bleibt abzuwarten. Nach diesem Erholungsurlaub wird der Musiker sicherlich gestärkt ins neue Jahr starten können.