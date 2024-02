Dieter Bohlen: SO verbringt er seinen 70. Geburtstag – „Heute geht’s richtig ab“

Er ist der lebende Beweis dafür, dass das Alter wirklich nur eine Zahl ist. Am Mittwoch (7. Februar) feiert Pop-Titan Dieter Bohlen seinen 70. Geburtstag und lässt es so richtig krachen.

Seit seinem Karrierestart als Teil des Duos „Modern Talking“ in den 1980er Jahren, geht es für den Musiker steil bergauf. Als Chef-Juror der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ begeistert Bohlen mit seiner humorvollen Art Jung und Alt. Nun klärt der Fernsehstar seine Fans darüber auf, wie er seinen Ehrentag zelebrieren wird.

Dieter Bohlen geht in die Vollen

Dieter Bohlen scheint wunschlos glücklich zu sein. Neben seiner beeindruckenden Karriere als Musiker, Fernsehstar und Komponist hat Bohlen auch privat sein ganz großes Glück gefunden. Gemeinsam mit Partnerin Carina Walz und seinen zwei jüngsten Kindern wohnt der Pop-Titan im beschaulichen Örtchen Tötensen.

Obwohl der „DSDS“-Star nun seinen 70. Geburtstag feiert, ist an einen Eintritt in den Ruhestand noch lange nicht zu denken. Auf seinem Instagram-Profil, dem stolze 1.5 Millionen Menschen folgen, teilt der Musiker nun ein Geburtstagsvideo. Freudig steht Bohlen vor einem feierlich dekorierten Tisch und spricht direkt in die Kamera. Am heutigen Mittwoch wird der Musiker nämlich im Rahmen seiner Tour eine Geburtstagsshow im Berliner Theater am Potsdamer Platz spielen.

Sichtlich aufgeregt verkündet Dieter Bohlen: „Hallo meine Freunde, heute ist ein großer Tag für mich, 70 Jahre werde ich ja auch nicht jeden Tag. Und heute geht’s richtig ab, den ganzen Tag ist Terror. Da unten ist das Theater, in dem ich heute auftreten werde. Es gibt natürlich tausend Sachen, die wir heute machen. Ich gehe gleich zum Soundcheck, wir machen Interviews, hinterher ist die Aftershowparty. Es ist richtig was los.“

Doch der Musiker wird am Abend nicht alleine auf der Bühne stehen. Um seinen runden Geburtstag angemessen zu zelebrieren, werden unter anderem Sylvie Meis, Bruce Darnell, Alexander Klaws, Pietro Lombardi und Frauke Ludowig mit dem Geburtstagskind auf der Bühne stehen. Auch Partnerin Carina darf natürlich nicht fehlen, seine Liebste steht hinter der Kamera.

Glückwünsche vonseiten der Fans

Auch die Fans von Dieter Bohlen freuen sich über den Einblick in die Geburtstagsplanung des Fernsehstars. Unter dem Instagram-Video häufen sich die positiven Rückmeldungen und Glückwünsche seiner Anhänger. Ein Fan kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Happy Birthday! Möge dir Gott nur noch Gesundheit schenken, mehr brauchst du nicht mehr. Es ist dein Tag“ und ein weiterer Follower schreibt: „Du siehst super aus mit deinen 70 Jahren. Manch ein 50-Jähriger sieht nicht halb so gut aus. Alles Liebe zu deinem Geburtstag. Bleib so wie du bist.“

Über die große Anzahl von Glückwünschen auf seinem Instagram-Profil freut sich der Pop-Titan garantiert.

Für den „DSDS“-Juroren gibt es sicherlich nichts Schöneres, als an seinem 70. Geburtstag vor einem ausverkauftem Theater aufzutreten. Und auch die Zuschauer werden sich garantiert auf diese Geburtstagsparty der ganz besonderen Art freuen.