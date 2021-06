Die Wollnys: Sylvana Wollny rückt mit der Sprache raus – „Endlich ist es soweit“

Da ist aber jemand stolz. Mit einer großen Ankündigung wandte sich „Die Wollnys“-Familienmitglied Sylvana Wollny am Freitagmorgen an ihre Fans.

Doch es ging nicht um sie selbst. Nein, Anlass ihres Posts war Schwesterchen Estefania Wollny. Doch was war los bei den Wollnys?

„Die Wollnys“: Sylvana Wollny macht Werbung für Schwester Estefania

„Endlich ist es soweit“, schreibt Sylvana Wollny. Und weiter: „Estefania Wollnys neuer Song ist da.“

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

Ein „wunderschönes Lied“ sei es, so Sylvana. Ich sags euch bei mir läuft es jetzt schon rauf und runter. Ein richtiger Ohrwurm.“ Na, dann wollen wir doch auch mal in Estefanias Werk „Leuchtfeuer“ reinhören.

„Die Wollnys“: Das sagt Estefania zu ihrem Song

„Wenn wir uns berühren, wird alles magisch“, singt die 19-Jährige darin. Und was will sie mit dem Song sagen? „Ich liebe die Musik und drücke damit meine Gefühle aus. Besonders glücklich macht es mich, wenn ich Menschen damit berühre, weil sie diese Emotionen kennen und sich in die Situation hineinversetzen können. Das Rauschen der Liebe und die Magie, wenn sich zwei Menschen nah sind, genau das bringt ‚Leuchtfeuer‘ zum Vorschein. Der Song ist gefühlvoll, gleichzeitig, aber auch sehr cool. Perfekt für die kommenden Sommernächte zu zweit“, erklärt Estefania.

