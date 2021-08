„Die Wollnys“: RTL2 lässt die Bombe platzen! Jetzt darf's jeder wissen

Es war keine schöne Zeit für die Fans der RTL2-Kultfamilie „Die Wollnys“. Jetzt kann es der Sender endlich offiziell machen.

So gab RTL2 am Dienstag bekannt, dass die neuen „Die Wollnys“-Folgen noch im Jahr 2021 zu sehen sein werden.

„Die Wollnys“: RTL2 lässt Bombe platzen

Genauer gesagt geht es bereits am Montag, dem sechsten September, bei RTL2 weiter. In der nunmehr bereits 14. Staffel werden dann vorallem zwei, beziehungsweise vier, Mitglieder der Großfamilie Wollny im Mittelpunkt stehen. Schließlich sind Sarafina und ihr Peter Eltern von Zwillingen geworden.

+++ „Bauer sucht Frau“: Star Uwe Abel mit Tränen-Geständnis – DESWEGEN will er keine Kinder zeugen +++

---------------------------

Das sind die Wollnys:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen 2021 laufen bei RTL2 und TV Now

Silvia Wollny ist derzeit auch in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen

------------------------

Klar, dass die Schwangerschaft von Sarafina ein großes Thema in den neuen Folgen sein wird. Zudem wird auch Silvia Wollnys Teilnahme in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ behandelt. Wie die Wollnys wohl ohne ihre Chef-Organisatorin auskommen werden? Man darf gespannt sein.

---------------

Das sind die Wollnys:

Silvia Wollny

Dieter

Sylvana

Sarafina

Jeremy Pascal

Sarah Jane

Lavinia

Calantha

Estefania

Loredana

--------------------

„Die Wollnys“: Auch in Staffel 14 gibt es Zoff

Sarafina und ihr Peter haben Zwillinge bekommen. Foto: RTLZWEI, Splendid Studios

Natürlich herrscht bei den Wollnys auch in Staffel 14 nicht nur eitel Sonnenschein. Zwischen Estefania und Loredana kommt es immer wieder zum Streit. So macht Loredana Estefania alles nach. Verständlich, dass es zwischen den beiden kracht.

----------------------------------------

Mehr zu den Wollnys:

----------------------------------------

Kurz vor Ausstrahlung der neuen Folgen von „Kampf der Realitystars“ stellte sich Silvia Wollny unseren Fragen. Die Wollny-Mama sprach über die Zeit in Thailand und was sie bei ihrer Rückkehr in den Kreis der Familie erwartete. Spoiler: Sie musste hart durchgreifen.

Auch bei Silvias Kindern hat sich einiges getan. Tochter Loredana ist kaum wiederzuerkennen.