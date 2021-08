Die Wollnys: Loredana Wollny teilt Foto – da stockt sogar IHM der Atem

Diese Frau hat wirklich eine krasse Veränderung vollzogen. Seit einigen Monaten bereits purzeln bei der RTL2-Kultfamilie „Die Wollnys“ die Pfunde. Besonders bei der 17-jährigen Loredana Wollny macht sich das stark bemerkbar.

Bei Instagram teilte der „Die Wollnys“-Spross nun ein neues Foto. Und man muss ehrlich sagen: Loredana Wollny ist kaum wiederzuerkennen.

„Die Wollnys“: Loredana Wollny begeistert im edlen Glamour-Look

So zeigt sich die 17-Jährige nun im Glamourlook auf ihrem Instagramprofil. Die Augen sind dunkel geschminkt, die Fingernägel glitzern im Kameralicht. Da stockt selbst Reality-TV-Stars wie „Ex on the Beach“-Star Chris Grey der Atem.

Das sind „Die Wollnys“:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen 2021 laufen bei RTL2 und TV Now

Silvia Wollny ist derzeit auch in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen

„Lorry, bei diesem Bild bleibt mir einfach der Atem stehen…ich mag die letzten zwei Bilder, aber dieses hier ist ja mit Abstand einfach nur Kunst“, kommentiert der Ex-Stripper das Bild von Loredana Wollny.

„Die Wollnys“: ER freut sich riesig über das neue Bild von Loredana Wollny

Der junge Mann ist im Leben von Loredana kein Unbekannter. Er mischte schon in Schwester Estefanias Musikvideo zu „Leuchtfeuer“ mit. Da scheinen sich ja zwei gefunden zu haben.

Doch nicht nur bei Loredana Wollny gibt es Neuigkeiten. Auch für die ganze Familie Wollny läuft es derzeit bestens. So ist Mutter Silvia Wollny noch immer bei „Kampf der Realitystars“ dabei. Und auch RTL2 ließ zuletzt die „Wollny“-Bombe platzen. Was war passiert?

Während Loredana mit Lob überschüttet wird, machen sich die Fans um ein anderes Kind von Silvia Wollny große Sorgen. Was bei Estefania gerade los ist, liest du hier.