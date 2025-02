Drama: Wollny-Tochter muss vor Gericht – „Unruhig und nervös“

Die Wollnys sind in aller Munde. Bei der Großfamilie jagt dabei eine Enthüllung die nächste. Diesmal im Fokus: Calantha Wollny (24). In einem ehrlichen Video-Interview mit Frank Battermann bricht sie ihr Schweigen – und das mit einem Paukenschlag!

Schon zu Beginn des Gesprächs wird deutlich: Calantha trägt schwer an ihrer Vergangenheit. „Irgendwie traurig“ seien ihre ersten Kindheitserinnerungen, erzählt sie mit gedrückter Miene. Trotz der vielen Geschwister fühlte sie sich oft isoliert. Mit vier Schwestern unter einem Dach war sie immer das fünfte Rad am Wagen. „Ich musste meine Spielsachen meinen Geschwistern schenken, damit ich überhaupt mit ihnen spielen durfte“, schildert sie die traurige Realität ihrer Kindheit.

Wollny-Tochter Calantha packt aus

Auch die Beziehung zu Mutter Silvia Wollny (60) wird unter die Lupe genommen. Laut Calantha war Silvia oft harsch und wenig liebevoll und hat die Kinder selten in den Arm genommen. Besonders schockierend: Als Loredana (20) ins Krankenhaus musste, begleitete Silvia sie nicht zur OP, sondern überließ das dem Management. Der Dreh für „Die Wollnys“ war angeblich wichtiger.

+++ Auch spannend: Krankenhaus-Schock bei „Die Wollnys“ – Familie bangt um Harald Elsenbast +++

Doch damit nicht genug! „Es steht ein Gerichtstermin an, weil eine Person aus meiner Familie – also die Person ist nicht direkt im Fernsehen mit dabei, sondern im Hintergrund – versucht mich vor Gericht zu zerren, also einstweilige Verfügung und und und, weil ich über die Person nicht mehr sprechen darf“, enthüllt sie in dem brisanten YouTube-Video, welches auf dem Kanal „Die Fernsehschatztruhe – Retro und Reality“ erschienen ist.

Calantha sei sehr „unruhig und nervös“ und habe aufgrund der Anspannung sogar mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Ob sie als Siegerin aus dem Gerichtssaal schreiten wird, bleibt abzuwarten.