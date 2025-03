„Die Wollnys“: Abnehm-Schock bei Sarah-Jane! Jetzt legt sie sich unters Messer

Neben den Geissens und den Reimanns gehört die Großfamilie „Die Wollnys“ garantiert zu den bekanntesten RTL-Zwei-Familien Deutschlands. Im vergangenen Jahr sorgte vor allem ein Sprössling der „Wollnys“ ordentlich für Schlagzeilen: die 26-jährige Sarah Jane.

Gemeinsam mit ihrem Partner Tinush nahm sie an dem Reality-TV-Format „Temptation Island VIP“ teil. Das draufgängerische Verhalten ihres Partners brachte Sarah-Jane Wollny an ihre Grenzen und in den Medien kursierten viele Gerüchte über eine mögliche Trennung. Doch entgegen aller Erwartungen gehen beide gestärkt aus der Show hervor. Nun stärkt Tinush seiner Liebsten den Rücken bei ihrem neuen Vorhaben!

„Die Wollnys“: Sarah-Jane verzeichnet großen Abnehm-Erfolg

In ihrer Instagram-Story erklärt das Mitglied der „Wollnys“ kürzlich: „Ich habe ja knapp 50 Kilo abgenommen und die Haut ist einfach nicht mehr so fest, wie sie mal war oder wie sie sein sollte.“ Vor allem im Sommer habe ihr das schwache Bindegewebe Probleme bereitet, sodass sie keine kurzarmigen Oberteile mehr getragen hat.

Obwohl die Entscheidung keine leichte war, hat sie sich nach langen Überlegungen schlussendlich für eine OP entschieden. „Ich bin sehr gespannt, wie ich das alles wegstecken werde”, berichtet sie kurz vor dem Eingriff. Inzwischen liegt die OP bereits hinter Sarah-Jane. Neben der Haut an Armen und Beinen wurde auch der Bauch gestrafft.

„Die Wollnys“: Sarah-Jane ist in bester Gesellschaft

Da Sarah-Jane als Mitglied der Kult-Familie „Die Wollnys“ schon ihr Leben lang in der Öffentlichkeit steht, bekommen auch ihre Fans auf Instagram von ihrem Vorhaben mit und nehmen kein Blatt vor den Mund. Die Meinungen der Fans sind zwiegespalten:

„Training, Training, Training würde es auch tun, sorry!“

„Zu faul um Sport zu machen… was Geld aus Menschen macht!“

„Das hätte sie gar nicht nötig gehabt, aber jeder wie er mag. Hauptsache man fühlt sich wohl in seiner Haut!“

„Ich würde es auch machen, wenn ich das Geld hätte und deshalb kann ich deine Entscheidung verstehen!“

„Egal was andere sagen: es ist DEIN Leben, DEIN Körper und DEINE Entscheidung und wem es nicht gefällt, der hat Pech gehabt!“

„Es ist dein Körper und nur du entscheidest was gut ist und was nicht….mache es und lasse dich nicht beirren, es wird alles gut!“

Ihren Followern berichtet das Mitglied der „Wollnys“: „Mir geht es soweit ganz gut. Schmerzen, muss ich sagen, habe ich seit der OP keine. Es ist eher so ein Druckgefühl und man ist ein wenig eingeschränkt.“ Ihre Familie hilft wo sie nur kann und auch ihr Freund Tinush kümmert sich gut um sie: „[…] geht es dann zu Tinush, dann werde ich erstmal zwei Wochen bei ihm sein.”