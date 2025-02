Wollny-Tochter platzt der Kragen: „Kann den Mund nicht mehr halten“

Es brodelt im Hause Wollny! Sarafina Wollny (30) hat genug von den Anschuldigungen ihrer Schwester Calantha (24) und schlägt nun mit voller Wucht zurück. Auf Instagram verteidigt sie leidenschaftlich ihre Mutter Silvia (60) und räumt ordentlich mit den Gerüchten auf.

Der Familienstreit der Wollnys ist mittlerweile ein heißes Thema in den Medien. Calantha hatte kürzlich in einem emotionalen YouTube-Interview behauptet, sie habe nie Geld für die Dreharbeiten von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ erhalten. Sarafina widerspricht: „Alle bekommen ihre Gage!“ Doch das war nur der Anfang.

Wollny-Drama eskaliert: Sarafina spricht Klartext

In einem wütenden Instagram-Post geht Sarafina noch weiter und behauptet, Calantha verbreite Lügen über die Familie. Dabei schoss Letztere mehrmals in den sozialen Medien gegen ihre Mutter, auch Behauptungen, die Urlaubsreisen seien nur fürs TV inszeniert sorgen für Aufsehen. „Ich sag es euch ehrlich Leute, diese ganzen Lügen, ich kann es nicht mehr lesen und hören“, schreibt Sarafina empört.

+++ „Die Wollnys“: Nach peinlichem Fauxpas – Streit eskaliert vor laufender Kamera +++

Sarafina macht klar, dass ihre Mutter Silvia der herzlichste Mensch sei und oft zugunsten der Familie zurückstecke. „Sie liebt zu sehr & vergisst sich dabei oft selbst. Sie hilft, wo sie kann & bis zu einem Punkt hat sie geholfen, aber irgendwo ist auch mal gut, wenn man anfängt zu erpressen, weil man immer mehr haben will“, so Sarafina weiter.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Wollnys ziehen nun die Konsequenzen: „Finde es sooo schlimm, dass man immer mit Lügen kommt, nur um an Geld zu kommen! Bleib bei der Wahrheit, aber das klären unsere Anwälte.“ Sarafina weiter: „13 Jahre wollen wir einfach nur unsere Ruhe haben. Haben zu allem fast immer geschwiegen, aber irgendwann ist auch mal gut, irgendwann kann man den Mund nicht mehr halten.“

Als Beweis für ihre Argumente postet der RTL2-Star Kinderfotos, die ihn beim Camping zeigen sollen, und betont: „Wir waren vor den Dreharbeiten nie Campen? Pack dich an den Kopf, wir waren vor den Dreharbeiten JEDEN SOMMER 6 Wochen Campen & waren in den Oster- und Herbstferien in Spanien oder Türkei.“