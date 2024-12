„Die Wollnys“ machen es offiziell – DARAUF haben ihre Fans gewartet

Gerade erst hat RTL2 eine neue Staffel der Kult-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ angekündigt (wir berichteten). Nun lässt der Sender die nächste TV-Bombe platzen. Auch „Die Wollnys“ kehren mit neuen Folgen zurück! Die Fans müssen sich dabei auch gar nicht lange gedulden.

„Die Wollnys“ machen es offiziell

„Die Wollnys“ sind wohl die bekannteste Großfamilie Deutschlands. Ihre RTL2-Doku zählt deshalb zu den erfolgreichsten Formaten des privaten Senders. Kein Wunder also, dass schon bald wieder neue Folgen mit Silvia Wollny und ihren Kindern ausgestrahlt werden. Am Mittwochmorgen (18. Dezember) erreicht die Fans die freudige Nachricht.

„Neues Jahr, neue Folgen! Ab dem 8. Januar um 20:15 ist es bei RTLZWEI endlich wieder so weit: „Die Wollnys“ sind zurück – immer mittwochs in Doppelfolgen. Und es wird wieder emotional, denn nach ihrem Ausflug in die Realityshow „Temptation Island VIP“ gibt es ein Wiedersehen mit Sarah-Jane – und der kleine Aurelio bekommt eine große Party!“, heißt es in der Ankündigung.

„Die Wollnys“: Fans mit eindeutiger Reaktion

Die Vorfreude bei den Fans von „Die Wollnys“ ist riesig. In den Kommentaren teilen sie nach der Ankündigung ehrliche Worte:

„Eine sehr schöne Nachricht, die wir einfach super finden! Ich bin ein großer Fan von den Wollnys, weil sie einfach zu den Fans auf Augenhöhe gehen!“

„Freue mich mega darauf. Bin seit Folge eins dabei, bis heute. Habe sogar ein Teil der Familie privat getroffen. Sehr nett und sympathisch.“

„Endlich, kann es kaum noch erwarten. Was ich doof finde, ist, dass die Wollnys immer so kurz kommen und andere länger laufen.“

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Die Wollnys“ ab dem 8. Januar 2025 um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Staffel gibt es nach Ausstrahlung dann auch in der Mediathek bei RTL+.