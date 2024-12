„Die Geissens“ lassen die Bombe platzen – Fans haben Grund zur Freude

Seit Jahren unterhalten „Die Geissens“ das deutsche TV-Publikum mit ihrer eigenen gleichnamigen RTL2-Doku. Bereits 22 Staffeln liegen hinter den Kult-Auswanderern. Doch wer dachte, dass langsam mal Schluss ist, der irrt sich gewaltig. Carmen, Robert, Davina und Shania werden mit neuen Folgen und einer brandheißen Staffel auf die Bildschirme zurückkehren!

„Die Geissens“ feiern TV-Comeback

Nach einer etwas längeren Pause ist es nun endlich wieder so weit: „Die Geissens“ kehren mit neuen Folgen zurück, wie Carmen gemeinsam mit RTL2 auf Instagram verkündet. „Bali, Marrakesch, Abu Dhabi und noch viel mehr: ‚Die Geissens‘ jetten wieder um die Welt. Freut euch auf jede Menge Action, Drama und ganz viel Spaß!“, heißt es zu einem Trailervideo.

In der offiziellen Pressemitteilung des Senders gibt es noch mehr Details zur neuen Staffel der beliebten Doku. „Es wird die schlimmste Staffel aller Zeiten – mit viel Drama, aber wir verlieren nie unseren Humor“, so Robert. Und auch Carmen gibt einen kleinen, aber feinen Einblick und verrät: „Wir bauen in St. Tropez und Dubai. Nebenbei managen wir 14 Firmen. Ich kann nicht mehr.“

Fans von „Die Geissens“ können es kaum erwarten

In den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag macht sich Vorfreude breit. Die Fans der Kult-Auswanderer fiebern dem Start der neuen Staffel gespannt entgegen:

„Vielen Dank, dass ihr uns wieder aus eurem spannenden Leben erzählt. Ich könnte euch stundenlang sehen. Ich freue mich sehr darauf.“

„Endlich habe alle Staffeln schon doppelt und dreifach gesehen. Super, neue Folgen, besser geht’s nicht.“

„Juhu, wird auch Zeit. Es bleibt spannend bei den Geissens.“

„Wird auch Zeit. Ihr habt euch ganz schön rar gemacht.“

Die neuen Folgen der neuen Staffel „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ laufen ab dem 6. Januar im Doppelpack bei RTL2.