„Die Wollnys“: Peter macht fatalen Fehler – Sarafina platzt der Kragen: „Du fragst auch noch, warum?!“

Es herrscht Krisenstimmung bei Deutschlands bekanntester Großfamilie. Zwischen Sarafina und ihrem Ehemann Peter brodelt es gewaltig. Das „Die Wollnys“-Traumpaar zofft sich sogar vor laufender Kamera.

Auslöser für den Ehe-Streit ist ein Fehltritt von Peter. Doch der „Die Wollnys“-Darsteller scheint sich dessen gar nicht bewusst zu sein.

„Die Wollnys“: Sarafina klagt über höllische Rückenschmerzen – Peter ist schuld

Der neue Lebensabschnitt der Wollnys in der Türkei beginnt mit einigen Hindernissen. Während Silvia mit dem Großteil ihrer Kinder in eine Wohnung gezogen ist, haben Sarafina und Peter ein eigenes Apartment bekommen.

Dieser Freiraum verpflichtet sie jedoch auch dazu, sich eigenständig um die Einrichtung der Wohnung zu kümmern. Eine Aufgabe, die Neu-Mama Sarafina ihrem Liebsten übertragen hat. Nur leider scheint der die völlig falschen Prioritäten gesetzt zu haben.

Peter muss sich bei seiner Frau Sarafina entschuldigen. Foto: RTLZWEI

Als Sarafina gerade ihre Zwillinge Emory und Casey wickeln möchte, streut ihre Schwester Estefania auch noch Salz in die Wunde: „Sollte das hier nicht eigentlich mal eine Couch sein?“ Statt auf einem Wickeltisch muss die 26-Jährige ihre Kinder auf einem Dreisitzer-Sofa umziehen, was bei ihr zu starken Rückenschmerzen führt.

----------------------------------------

Das ist die RTL2-Show „Die Wollnys“:

Die Doku-Soap wird seit Januar 2011 bei RTL2 ausgestrahlt

Protagonisten sind Silvia Wollny und ihre Kinder Sylvana, Sarafina, Estefania, Calantha, Loredana, Lavinia und Sarah-Jane

Die neuen Folgen laufen seit dem 10. August 2022 immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2

----------------------------------------

„Die Wollnys“: Peter hat den Wickeltisch vergessen – Sarafina rastet aus

Vor dem RTL2-Kamerateam redet sich Sarafina in Rage: „Das Problem, das wir hier in der Wohnung haben, ist, dass Peter es wichtiger fand, die Sideboards für's Wohn- und Schlafzimmer zu bestellen, anstatt als Allererstes eine Wickelkommode für's Kinderzimmer. Die hat er nämlich erst eine Woche später bestellt.“

Im Mai 2021 sind Sarafina und Peter Eltern von Zwillingen geworden. Foto: RTLZWEI

Kurz darauf betritt Peter den Raum. Von der schlechten Laune seiner Frau ahnt er nichts. Nachdem ihm Sarafina nur die kalte Schulter zeigt, fragt er, was los sei. Da platzt es aus der Zwillings-Mama: „Weil ich in zwei Tagen so rumlaufen werde, als wäre ich schon 80 Jahre alt! Mein Rücken tut schon weh.“

Besorgt fragt Peter, was passiert sei. Da wird es Sarafina zu bunt. „Du fragst auch noch, warum?! Wo ist meine Wickelkommode?“, entgegnet sie ihm patzig. Die darauffolgende Entschuldigung ihres Mannes scheint sie nicht zu berühren.

----------------------------------------

Mehr zu den Wollnys:

----------------------------------------

Im Einzelinterview gibt der 28-Jährige beschämt zu, den Wickeltisch bei der ersten Möbel-Bestellung vergessen zu haben. „Jetzt muss ich sehen, dass wir irgendwo bald eine Wickelkommode herbekommen, weil Sarafina reißt mir sonst den Schädel ab“, kündigt der angespannte Peter an.

Auch für Sylvana beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Im Netz zeigt sich der „Die Wollnys“-Star sichtlich ergriffen.