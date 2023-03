„Die Wollnys“: Sarafina über unschöne Erfahrung nach Zwillingsgeburt – „Ganz schlimm“

Sarafina Wollny ist zum zweiten Mal schwanger. Nach dem zunächst unerfüllten Kinderwunsch kamen 2021 endlich die Zwillinge Emory und Casey zur Welt. 2023 werden Sarafina und Ehemann Peter erneut Eltern.

Auch wenn es noch einige Monate bis zur Geburt sind, haben die beiden jetzt schon eine wichtige Entscheidung getroffen. Sarafina soll ihr Baby nicht in dem gleichen Krankenhaus zur Welt bringen, in dem auch die Zwillinge geboren wurden. Bei den „Die Wollnys„-Fans sorgt das allerdings für Verwirrung. In ihrer Instagramstory erklärt Sarafina am Dienstagabend (21. März) die Hintergründe und spricht öffentlich über die unschönen Erfahrungen, die sie kurz nach der Geburt machen musste.

„Die Wollnys“-Star Sarafina erzählt von Geburt

Es gäbe einige Dinge, die sie an der alten Klinik gestört hätten, so Sarafina Wollny. Und „einige Faktoren, die ganz schlimm für mich waren.“ Dann wird sie konkret und erzählt davon, wie ihre Kinder per Notkaiserschnitt geholt werden mussten.

Zu dieser Zeit galten noch strenge Corona-Auflagen. Die Sorge um die Zwillinge war groß und Sarafina angesichts der Pandemie im Krankenhaus alleine, als zwei Tage nach der Geburt abends ein Arzt ins Zimmer gestürmt kam. Er sei „total hektisch“ gewesen und habe gesagt: „Frau Wollny, wir müssen sprechen, wir haben ein Problem.“

Sarafina kann Vorgehen von Arzt nicht verstehen

Sarafinas erster Gedanke galt ihren Kindern: „Ich war direkt am ganzen Körper am Zittern, ich dachte wirklich, es ist irgendetwas mit den Zwillingen passiert.“ Als sie sich panisch nach ihren Kindern erkundigte, stellte sich raus, es ging gar nicht um die Frühchen. Er „fing dann direkt an: Sie bekommen eine weitere Patientin aufs Zimmer.“

Dabei hatte Sarafina zum Schutz vor einer Infektion explizit ein Einzelzimmer gebucht. Dass es aufgrund von hoher Auslastung zu einer Planänderung kam, konnte sie zwar verstehen, wie der Arzt damals mit ihr umgegangen ist, ist für Sarafina heute allerdings immer noch „unverständlich“.

Mehr News:

Doch damit nicht genug. Fünf Tage nach der Geburt durfte Sarafina das Krankenhaus verlassen, allerdings ohne ihre Kinder. Die sollten anschließend nach Neuss, in die Nähe der frisch gebackenen Eltern verlegt werden.

Doch dann der Schock: Die Klinik änderte den Plan und überlegte die Kinder nach Mönchengladbach zu bringen. „Dann haben wir gesagt: Nein, wir möchten, dass die beiden nach Neuss verlegt werden, so wie es uns auch gesagt worden ist.“ Als die Ärzte nach der Verlegung auch noch eine veraltete und bislang nicht bemerkte Hirnblutung bei Casey entdeckten, war Sarafina außer sich. Für sie steht fest: Bei ihrer zweiten Schwangerschaft muss sich etwas ändern.

Neue Folgen von „Die Wollnys“ zeigt RTL2 mittwochs im TV und online in der Mediathek bei RTL+.