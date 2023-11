Die Wollnys: Estefania muss Auftritt unterbrechen – Tränen fließen

Ein Auftritt vor Menschen, dann noch mit den eigenen Songs, ist ein emotionaler Moment. Ein Moment, der niemals – so sagen es zumindest die meisten Künstler – niemals ganz normal wird. „Die Wollnys“-Spross Estefania hatte schon mehrere Auftritte dieser Art. Nicht immer nur gab es Lob für die 21-Jährige.

Man erinnere sich nur an Estefania Wollnys Schaulaufen im „Fernsehgarten“, an den Moment, in dem ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel ihr Lachen ob des Wunsches von Estefania groß herauszukommen, nicht mehr zurückhalten konnte.

Die Wollnys: Estefania bricht in Tränen aus

Nun stand aber das erste, ganz eigene Konzert von Estefania Wollny ein. Ein emotionales Konzert. Eines, bei dem sie ihre Tränen nicht zurückhalten konnte. Doch was war geschehen? Es passierte, als sie ihren Song „Doppelt laut“ vortragen wollte. Ein Lied für die Kinder ihrer Schwester Sarafina. Die Zwillinge Emory und Casey mussten nach einer verfrühten Geburt um ihr Leben kämpfen.

Eine schwere Zeit für die ganze Familie, die Estefania in ihrem Song verarbeitet. „Diesen Song, den ihr jetzt hier hört, den kennt ihr auch. Den habe ich für zwei kleine, junge, wunderschöne Prinzen gemacht. Ich weiß, dass die beiden sehr viel durchgemacht haben. Für mich sind das zwei wunderschöne Kämpfer. Und deswegen werde ich jetzt für unsere Prinzen den Song ‚Doppelt laut‘ singen“, kündigte Estefania noch vorher an.

„Doppelt laut“ rührt Estefania Wollny zu Tränen

Doch schon nach wenigen Strophen brach die 21-Jährige ab. Während auf der Leinwand Bilder aus dem Krankenhaus gezeigt wurden, sackte die Wollny-Tochter in sich zusammen, hält sich die Hände vors Gesicht, weint. Doch das Publikum fängt sie in diesem Moment auf, singt weiter. Und so fängt sich auch Estefania wieder, schafft es nach wenigen Sekunden wieder einzusteigen und den Song zu Ende zu bringen.

Nach ihrem Auftritt verriet Estefania gegenüber RTL: „Immer wenn ich dieses Lied höre, ist das wie ein Rückblick für mich, es ist, als würde ich gerade wieder in dieser Zeit sitzen, wo das Ganze passiert ist.“