„Die Verräter“: Erste Namen im Umlauf – sind DAS die Kandidaten?

Es wird wieder getrickst und eiskalt gelogen – RTL schickt eine neue Staffel der Strategie-Reality-Show „Die Verräter“ ins Rennen. Ein psychologisches Spiel voller Täuschungen, Misstrauen und Drama. Offiziell hält sich der Sender zwar noch bedeckt, aber der neue April-Trailer lässt keine Zweifel: Die Intrigen gehen in die nächste Runde!

Neben den bereits enthüllten Promis aus dem Teaser kursieren zudem Gerüchte über weitere Kandidaten!

16 Prominente werden auch in der dritten Staffel von „Die Verräter“ in ein Schloss geschickt, doch nicht alle spielen fair. Während sich die „Loyalen“ verzweifelt auf Spurensuche begeben, versuchen die „Verräter“ mit allen Mitteln, ihre wahre Identität zu verbergen. Wer täuscht am besten, wer tappt in die Falle – und wer wird am Ende das dicke Preisgeld einstreichen?

Eine Überraschung hat RTL sich dabei nicht nehmen lassen: Die komplette „Let’s Dance“-Jury ist mit an Bord! Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi tauschen das Tanzparkett gegen den Reality-Krimi. Dazu gesellen sich Ex-„RTL Direkt“-Sprecher Jan Hofer und Ex-Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Und weil Spannung ohne die richtige Moderation nicht funktioniert, führt Sonja Zietlow erneut durch die Show.

Doch noch mehr Teilnehmer sollen bereits feststehen.

Die „Bild“ will bereits weitere Namen erfahren haben – und die Liste klingt vielversprechend: Wayne Carpendale, Sohn von Schlager-Ikone Howard Carpendale, Moderatorin Charlotte Würdig, Schauspieler Ralf Bauer, Influencer Younes Zarou sowie Mirja du Mont, Ex-Frau von Schauspiel-Legende Sky du Mont. Und als Sahnehäubchen: Schlagerstar Marie Reim.

Auch dieses Jahr ist das große Ziel, das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu ergattern. Aber der Weg dahin ist steinig. Kommt mindestens ein „Verräter“ unentdeckt ins Finale, gehört ihm der ganze Jackpot. Schaffen es jedoch nur „Loyale“, wird das Geld unter ihnen aufgeteilt.

Noch hält sich RTL mit offiziellen Infos bedeckt, aber eins ist sicher: In den nächsten Tagen oder Wochen wird der Sender sicherlich weitere Details zur neuen Staffel und den Sendeterminen verraten.