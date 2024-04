„Die Toten Hosen“-Song bei RTL-„Passion“: Campino fand’s „fürchterlich“

Das hatte dieses wunderbare Lied nun wirklich nicht verdient! Es geschah gleich zu Beginn des RTL-Bibelspektakels „Die Passion“. Mitten in Kassel stiegen Jesus (dargestellt von Ben Blümel), Judas (Jimi Blue Ochsenknecht) und andere Jünger aus der S-Bahn. Und als wäre das nicht schon absurd genug, begannen die Jünger samt Jesu auch noch zu singen. Das Lied: Ausgerechnet der Hit der Düsseldorfer Band „Die Toten Hosen“: „Tage wie diese“.

Als hätte das Lied nicht schon genug durchgemacht. Volker Kauder hatte den Song bei der CDU-Wahlparty im Jahr 2013 gegrölt, Helene Fischer sang das Lied auf ihren Konzerten. Nun also der Sohn Gottes samt Gefolge. Welche Version nun am wenigsten an das Original der „Toten Hosen“ heranreicht, man will es gar nicht genau bemessen.

Campino jedenfalls war not amused über den Missbrauch des Hosen-Hits.

„Die Toten Hosen“-Song bei „Der Passion“

„Fürchterlich. Das war schlimm“, sagt uns der 61-Jähre kurz vor seiner ersten Vorlesung als Gastprofessor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Mit der Band besprochen war die Verwendung des Songs nämlich nicht, wie Campino gegenüber dieser Redaktion bekräftigt.

Campino im Hörsaal der HHU Düsseldorf. Foto: Dominik Göttker

„Das war nicht abgesprochen und das finden wir ein bisschen schade. RTL ist ein professioneller Sender, da hätten wir schon erwartet, dass die sich um unser Befinden kümmern und mal nachfragen“, wird der Sänger deutlich. Schritte dagegen einleiten wollen die Düsseldorfer aber nicht, so Campino: „Das Kind ist im Brunnen. Was sollen wir machen?“

