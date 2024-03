„Die Passion“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Gänsehaut, aber aus Peinlichkeit“

Am Mittwochabend (27. März 2024) ist es wieder so weit: RTL zeigt eine neue Aufführung von „Die Passion“! Hunderte Zuschauer sind in Kassel zusammengekommen, um die Show live zu verfolgen. Aber auch vor den TV-Bildschirmen tummelt sich das Publikum, um sich die Sendung anzuschauen. Doch schon zu Beginn fällen viele ein eindeutiges Urteil.

„Die Passion“: Promis begrüßen Zuschauer mit Song

Für viele ist es ein besonderer Tag: RTL bringt den Zuschauern den christlichen Glauben näher. Auf großer Bühne werden die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth inszeniert und mit bekannten Popsongs der heutigen Zeit dargestellt. Dabei hat der Kölner Sender zahlreiche Prominente ran geholt, welche die Rollen verkörpern. So verkörpert Ben Blümel beispielsweise Jesus, Nadja Benaissa die Maria und Jimi Blue Ochsenknecht spielt den Judas.

+++ „Die Passion“ (RTL): Halleluja! Hauptrolle enthüllt – SIE spielt die Jungfrau Maria +++

Zu Beginn der Sendung gibt es die erste Gesangseinlage von den Promis. Dabei streift die Gruppe singend durch Kassel, fällt sich immer wieder in die Arme. Sie performen den Hit „Tage wie diese“ von den Toten Hosen. Während einige Zuschauer diesen Anblick genießen und mit trällern, sind andere nicht sonderlich überzeugt.

„Die Passion“: Zuschauer können kaum hinsehen

Auf X (ehemals Twitter) überschlagen sich die Kommentare. Im Sekundentakt schreiben die Zuschauer, was sie über die Sendung denken. Dabei können viele kaum glauben, was sie dort zu sehen bekommen:

„Gänsehaut. Aber aus Peinlichkeit.“

„Wie selbst das Publikum vor Ort immer wieder in Gelächter ausbricht. Da kann doch niemand ernst bleiben.“

„Das ist alles noch schlimmer als ich es bei der Live-Reaction vor zwei Jahren wahrgenommen habe.“

„Das ist ja noch unangenehmer als ich es in meiner Erinnerung habe.“

„Das erste Mal dabei. Scheint wie ein Unfall zu sein, bei dem man nicht weggucken kann.“

„Ich weiß gar nicht, wohin zuerst wegschauen soll. Ist das cringe.“

+++ „Die Passion“: RTL gibt nächste Hauptdarsteller bekannt – „Horst Lichter wäre eindrucksvoller“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Die Passion“ wird am 27. März im TV-Programm gezeigt. Anschließend gibt es die Sendung auf in der Mediathek bei RTL+.