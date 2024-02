„Die Passion“: RTL gibt nächste Hauptdarsteller bekannt – „Horst Lichter wäre eindrucksvoller“

Die Vorbereitungen zum diesjährigen RTL-Musik-Event „Die Passion“ in Kassel laufen auf Hochtouren. Am Mittwoch vor Ostern wird das Spektakel live aus der documenta-Stadt übertragen.

Kürzlich wurden die Darsteller für die tragenden Rollen von Jesus und Judas bekannt gegeben. Am Dienstag (20. Februar 2024) enthüllt RTL die Besetzung zweier weiterer tragender Passions-Figuren.

„Die Passion“ – Zwei bekannte Schauspieler mit dabei

Die Rolle des kaiserlichen Stellvertreters Pontius Pilatus übernimmt in diesem Jahr der Schauspieler Francis Fulton-Smith. Seit 1993 ist er in zahlreichen deutschen Serien und Filmen zu sehen, zum Beispiel im „Polizeiruf 110“, dem „Traumschiff“ oder „Die Diplomatin“. Der 57-jährige Münchner, der für seine Darstellung des Politikers Franz-Josef Strauß im TV-Film „Die Spiegel-Affäre“ mit einem Bambi ausgezeichnet wurde, freut sich auf die Darstellung des Pilatus: “Ich bin stolz, bei der Neuinterpretation dieses biblischen Ereignisses dabei zu sein.”

Die Rolle des Jüngers Petrus übernimmt der beliebte Schauspieler und Sänger Timur Ülker. Seit 2018 gehört der Hamburger zur Cast der Daily-Soap „GZSZ“ . 2022 nahm er an der Seite von Malika Dzumaev an „Let’s Dance“ teil und belegte dort den achten Platz. Er freut sich, sein Gesangstalent präsentieren zu können: „Als Deutschtürke ist es mir eine besondere Ehre den Petrus verkörpern und damit ein Signal für Verständigung verschiedener Religionen in dieser schwierigen Zeit setzen zu dürfen. „

Nur ein Fan hat eine ganz besondere Idee

Die Reaktionen der Fans auf dem Instagram-Account von RTL sprechen eine eindeutige Sprache: „So cool. Klasse Entscheidung und super Besetzung.“, ist dort zu lesen und: „Die ganze Idee ist einfach grandios, und ich freu mich schon sehr darauf, die diesjährige Fassung zu sehen.“ Nur ein Follower wirft einen ganz anderen Namen in den Ring: „Horst Lichter als Pilatus wäre eindrucksvoller gewesen.“ Naja, Geschmackssache. Aber hätte der „Bares für Rares„-Moderator auch die Schauspiel-Skills und das Gesangstalent?

RTL hat „Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten“ bereits 2022 an Ostern live ausgestrahlt. Die Inszenierung aus der Innenstadt von Essen war ein großer Erfolg.