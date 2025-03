„Die Rosenheim-Cops“: Plötzliches Aus – „Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“

Seit Jahren bewähren sich Krimis im ZDF als Dauerbrenner. Einen Erfolg können auch „Die Rosenheim-Cops“ verzeichnen. Erst im Herbst 2024 meldete sich die Kult-Serie mit der 24. Staffel zurück. Mit dabei: Serienliebling Frau Stockl (gespielt von Marisa Burger) und vor allem die Frau, die in jeder Folge die entscheidenden Worte spricht: „Es gabat a Leich.“

Doch genau dieser Kult-Satz wird bald Geschichte sein! Die Schauspielerin hört nach 25 Jahren von jetzt auf gleich auf.

„Die Rosenheim-Cops“: Serienliebling spricht übers Aus

Für viele Fans fühlt es sich an, als würde eine Ära zu Ende gehen. Doch für Marisa Burger ist es an der Zeit für einen Neuanfang. „Nach so vielen Jahren freue ich mich auf neue berufliche Herausforderungen“, verrät die Schauspielerin in einem Interview mit der Abendzeitung und gibt damit ihr Aus bekannt. Burger hofft, „den Zuschauern in den nächsten Jahren noch viele Facetten“ von sich zeigen zu können.

Das ZDF bestätigt, dass Marisa Burger die Serie auf eigenen Wunsch verlässt – nach Abschluss der Dreharbeiten zur 25. Staffel im Herbst 2025. Noch 21 neue Folgen mit Frau Stockl sind in Arbeit, dann fällt für sie die letzte Klappe. Doch wie sieht das Aus für sie in der Serie aus?

„Die Rosenheim-Cops“ – „Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“

Diese Frage beschäftigt jetzt alle Fans: Wird Frau Stockl in den wohlverdienten Ruhestand geschickt? Zieht es sie in die Großstadt? Oder gibt es ein dramatisches Serien-Aus? Produzentin Marlies Moosauer hält sich bedeckt, verspricht aber: „Wir werden unser Bestes geben, um Miriam Stockl würdig zu verabschieden.“

Marisa Burger geht nicht leichtfällig: „Die Entscheidung, nach 25 Jahren die ‚Rosenheim-Cops‘ und das tolle Team vor und hinter der Kamera zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen. Es war eine Zeit, die mich persönlich und beruflich geprägt und bereichert hat.“

Die neuen Episoden von „Die Rosenheim-Cops“ sollen voraussichtlich im Herbst 2025 herauskommen, die Dreharbeiten sind aktuell in vollem Gange.