„Die Rosenheim-Cops“: Publikums-Liebling fehlt plötzlich – „Bedauere es nicht“

Über den Sommer haben nicht nur die Zuschauer ihre eigenen vier Wänden verlassen, sondern auch viele TV-Programme genehmigten sich Urlaub. Fans mussten daher wochenlang mit Wiederholungsfolgen ihrer liebsten Sendungen auskommen. Doch jetzt kehrt frischer Wind ins Fernsehprogramm ein – so auch bei den „Rosenheim-Cops.“ Ab dem 1. Oktober geht der ZDF-Krimi mit einer neuen Staffel an den Start.

Seit Staffel acht ermittelt bereits Schauspieler Igor Jeftić in der Rolle als Kommissar Hansen. Der Darsteller wird seine Arbeit in der Kult-Sendung allerdings vorerst für längere Zeit niederlegen – ihn selbst scheint es zu freuen.

„Die Rosenheim-Cops“: Jetzt steht es fest

„Die Rosenheim-Cops“ kehren mit einem Knall zurück ins TV! Denn die neuen Folgen starten mit einer ganz besonderen: Nämlich der 555.! 23 weitere werden folgen. Mit „Es gabat a Leich“ wird Frau Stockl ihre Ermittler wieder in die Spur schicken. Doch einer der Stammbesatzung wird demnächst weniger zu sehen sein: Kommissar Hansen, seit 2009 gespielt von Igor Jeftić.

Wie die Agentur des 52-Jährigen kürzlich mitteilte, wird der Schauspieler eine Weile pausieren. Seiner Auszeit trauert der ZDF-Star allerdings nicht hinterher – ganz im Gegenteil. „Ich weiß ja nicht, wie Hansen denkt (ich frage ihn mal bei Gelegenheit), aber: Ich bedaure nicht, dass ich hier und da Urlaub habe! Und dank Work-Life-Balance bleibe ich uns ‚Rosenheim-Cops‘ treu!“, offenbarte Jeftić gegenüber „TV Spielfilm.“

„Rosenheim-Cops“-Kommissar wird deutlich

Konkret ist „Rosenheim-Cop“-Kommissar Igor Jeftić alias Sven Hansen vom 30.8. bis 26.9.24, sowie vom 6.11. bis 31.3.2025 außer Dienst und hat Drehpause. An einen Abschied für immer denkt der Schauspieler allerdings noch lange nicht.

„Ich weiß, dass dieses Ausstiegs-Gerücht schon lange kursiert, weil ich offen sage, dass ich jedes Jahr neu entscheide – aber ich denke überhaupt nicht ans Aufhören, dafür macht es mit meinen Kollegen viel zu sehr Spaß!“, erklärt der TV-Star.

Auch Jeftićs „Rosenheim-Cops“-Kollegen gönnen sich immer mal Auszeiten vom Dreh. So fehlte etwa Marisa Burger am Ende der letzten Staffel, da sie zeitgleich mit den Dreharbeiten an ihrem Buch „Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war: Vom Mut, eigene Wege zu gehen“ beschäftigt war.