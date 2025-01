Igor Jeftić: Kurz nach den „Rosenheim Cops“ macht die Nachricht die Runde

Es ist eine schier beispiellose Erfolgsgeschichte. Seit 2002 bereits zeigt das ZDF die Vorabend-Krimiserie „Die Rosenheim-Cops“. Und mit den Jahren konnten sich Igor Jeftić und Co. eine treue Fanbase erspielen. Wie treu die „Rosenheim-Cops“-Zuschauerinnen und -Zuschauer sind, das zeigt sich Tag für Tag in den Quoten.

Und auch die Nachricht über die Quoten vom Montag (20. Januar 2025) dürfte für gute Laune bei Igor Jeftić und seinen „Rosenheim-Cops“-Team freuen.

„Rosenheim-Cops“ überzeugen bei den Quoten

2,717 Millionen Menschen schalteten im Gesamtpublikum am Montag um 16.10 Uhr ein, bescherten dem ZDF damit einen starken Marktanteil von 25,9 Prozent. Wahnsinn! Damit lagen die „Rosenheim-Cops“ zumindest Quoten-technisch auf einer Höhe mit Horst Lichter und „Bares für Rares“. Der einstige TV-Koch konnte mit neu gestaltetem Händlerraum (hier alle Infos) und spannenden Antiquitäten überzeugen, sicherte sich um 15.05 Uhr einen Marktanteil von 24 Prozent.

Ebenfalls groß im Blickpunkt: Donald Trump. Der feierte am Montag in den USA seine Amtseinführung. Klar, dass dazu zahlreiche Sondersendungen erschienen, die vom Publikum gut angenommen wurden. Das ZDF-Spezial „Donald Trump zurück an der Macht – Amtseinführung in Washington“ sahen beispielsweise 3,61 Millionen Menschen, bescherten dem Zweiten Deutschen Fernsehen damit um 19.20 Uhr einen Marktanteil von 16,6 Prozent.

Ebenfalls stark: Die ARD-„Tagesschau“ um 20 Uhr. 5,849 Millionen Menschen wollten die Nachrichten sehen, bescherten dem Ersten damit einen Marktanteil von 22,9 Prozent. Tagessieger im Gesamtpublikum wurde aber die ZDF-Krimireihe „Nord Nord Mord – Sievers und der verlorene Hund“. 8,658 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten Peter Heinrich Brix auf Sylt bei den Ermittlungen zusehen. Sie bescherten dem ZDF damit eine Quote von starken 33,2 Prozent. Dagegen kam dann auch Donald Trump nicht an.