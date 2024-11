Die Reimanns: DARUM wandern sie erneut aus – geht es nach Costa Rica?

Kein deutsches Auswandererpaar ist so bekannt wie Konny Reimann (69) und seine Frau Manu (56). Durch ihren Umzug im Jahr 2004 nach Texas und ihre Präsenz bei der VOX-Show ,,Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ erreichten sie deutschlandweit eine große Bekanntheit. Im Jahr 2015 folgte ihre eigene Sendung ,,Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben“ auf RTL Zwei.

Seit 2015 wohnt der gebürtige Hamburger mit seiner Ehefrau auf Hawaii. Dort haben sie sich etwas aufgebaut. Ein selbst renoviertes und umgebautes Strandhaus auf der Insel O’ahu.

Die Reimanns: Gibt es neue Details zum Umzug?

Dennoch verleitet sie dies immer noch nicht zur Sesshaftigkeit. „Viele Menschen sagen, das, was wir jetzt haben, ist das Paradies. Aber wir haben uns ein Paradies im Paradies geschaffen. Aber wenn am Ende alles fertig ist, dann bricht man wieder auf und guckt nach was Neuem und sucht neue Herausforderungen”, gab er kürzlich bei TV-Movie bekannt.

+++ Auch interessant: Die Reimanns: Nach der Ausstrahlung erreicht sie die Nachricht +++

Doch wohin zieht es das Auswanderer-Ehepaar? Wieder zurück an die Elbe? Aktuell kursieren Gerüchte, dass sie Costa Rica als neuen Wunschwohnort ausgemacht haben. So sollen sie auch schon konkrete Umzugspläne verfolgen.

In den letzten Monaten verbrachten sie schon längere Zeit dort. Ihre Fans glauben nicht, dass sie nur Urlaub gemacht haben. Sie sind der Meinung, dass sie dort schon ein neues Wohnobjekt gekauft haben könnten.

Hier haben wir weitere interessante News für dich zusammengestellt:

Fest steht, dass ihre Anhänger seit dem 17. November 2024 ihre neue Sendung ,,Willkommen bei den Reimanns“ auf Kabel Eins verfolgen können. Dort geben sie private Einblicke in ihr Leben auf Hawaii. Vielleicht können die Zuschauer ja da auf brandneue Informationen zu einem möglichen Umzug nach Mittelamerika stoßen.