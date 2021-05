Die Reimanns für die neuen Folgen unterwegs – sie können nicht glauben, wer sie bei ihrer Rückkehr erwartet

So langsam nehmen die neuen Folgen der „Goodbye Deutschland“-Kultfamilie „Die Reimanns“ Form an. So hatte Manu Reimann bereits vor einigen Tagen ihren Fans berichtet, dass sie gerade fleißig am Drehen seien.

„Die Reimanns“ werden in ihren neuen Folgen einen Roadtrip machen. Wohin der Manu und Konny Reimann führen wird, das verriet die Wahl-Amerikanerin noch nicht. Klar ist aber, die Dreharbeiten für den Ausflug sind beendet.

„Die Reimanns“: Die neuen Folgen kommen im Herbst

Denn jetzt erzählt Manu Reimann in ihrer Instagram-Story von einer süßen Überraschung, die sie bei ihrer Heimkehr erwartete.

----------------------------------

Das sind die Reimanns:

2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ (Vox) wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

traten danach in zahlreichen Talkshows auf

Konny und Manu haben zwei Kinder. Sohn Jason und Tochter Janina

2013 startete die erste Staffel ihrer Doku-Soap bei RTL2

2016 zogen sie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

Die Fans warten sehnlich auf neue Folgen

---------------------------

„Kurz bevor wir wieder zu Hause angekommen sind, ist dieser kleine Kerl hier auf die Welt bekommen. Wir haben Nachwuchs“, strahlt die 52-Jährige.

„Die Reimanns“: Wer erwartet denn nun Konny und Manu bei ihrer Rückkehr?

Und es ist: „Ein kleines Konny-Island-Küken.“ Doch eine Frage stellt sich noch. „Wir wissen noch nicht, ob es Junge oder Mädchen ist“, so Manu. Sie will die Fans bei Instagram aber auf dem Laufenden halten.

Und das tut sie wirklich. So teilte Manu am Montag ein weiteres Bild mit dem süßen Federvieh. Da sitzt das kleine Ding auf dem Schoß der 52-Jährigen. Niedlich!

---------------

