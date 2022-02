„Die Reimanns“: Manu plötzlich ganz emotional – „Mein Wunsch wurde wahr“

Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

„Die Reimanns“ sind wohl die bekannteste Auswanderer-Familie aus Deutschland. Aktuell gibt es neue Folgen von Konny und Manu Reimann auf Kabel1 zu sehen. Auch hier nehmen sie ihre Fans mit durch ihre Abenteuer in Amerika.

Seit 2016 wohnen „Die Reimanns“ auf Hawaii. Doch Deutschland den Rücken zugekehrt haben sie bereits 2004. Damals ließen sie sich in Texas nieder und wurden dabei von einem Kamera-Team begleitet.

„Die Reimanns“: Manu plötzlich ganz emotional

Bei dem Auswandererpärchen ist also immer etwas los. Und deswegen nehmen Manu und Konny Reimann auch ihre Fans auf Instagram gerne mit durch ihren Alltag.

„Die Reimanns“ sind die wohl bekannteste Auswanderer-Familie Deutschlands. Foto: IMAGO / osnapix

Dort teilte Manu kürzlich eine emotionale Botschaft mit ihren rund 221.000 Followern. Die Worte sind an ihren Mann Konny gerichtet.

„Die Reimanns“: Konny bekommt ein Liebesgeständnis von seiner Frau

„Als kleines Mädchen hab ich immer dieses Lied gesungen ‚ich will nen Cowboy als Mann‘… und nun… mein Wunsch wurde wahr… ich habe einen Cowboy als Mann… Ein Cowboy an meiner Seite (immer, für immer) und habe einen Cowboy im Herzen“, schreibt sie in dem Beitrag.

Das sind die Reimanns:

2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ (Vox) wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

traten danach in zahlreichen Talkshows auf

Konny und Manu haben zwei Kinder. Sohn Jason und Tochter Janina

2013 startete die erste Staffel ihrer Doku-Soap bei RTL2

2016 zogen sie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

Wie süß! Passend dazu postet die 53-Jährige ein Pärchen-Selfie von sich und Konny. Die beiden schauen glücklich und zufrieden in die Kamera. Und damit das Bild noch besser zum Text passt, trägt Konny selbstverständlich einen lässigen Cowboy-Hut!

„Die Reimanns“: Fans feiern Manus rührende Botschaft

Ob sich der deutsche Cowboy über diesen emotionalen Post seiner Frau freut? Die Fans jedenfalls finden ihn zuckersüß, wie der Kommentarspalte zu entnehmen ist.

„Ihr seid ein Traumpaar. Immer auf Augenhöhe und voller Liebe. Einfach nur schön!“, „So ein schönes Foto von euch beiden. Da kriegt man gleich gute Laune. Cowboy mit Humor und das Herz am rechten Fleck, was will ein Cowgirl mehr“ oder „Ihr passt super zusammen. Halte deinen Cowboy gut fest“, steht dort unter anderem geschrieben.

Hach, Liebe kann sooo schön sein…

Doch bei Konny und Manu Reimann ist nicht immer alles rosa-rot. Ein Kamerateam filmte auch schon dramatische Szenen! Erfahre hier mehr dazu. (cf)