„Die Passion“: Versteckter Promi-Alarm macht Zuschauer baff

Wenn RTL zum großen Live-Event „Die Passion“ lädt, dann erwartet die Zuschauer ein Abend voller Überraschungen…

Ein großes musikalisches Feuerwerk wurde dem Publikum am Mittwochabend (27. März) in Kassel geboten. Dabei ergoss sich ein wahrer Sternenregen aus Prominenten über die Bühne, als die Passionsgeschichte in einer mitreißenden Inszenierung zum Leben erweckt wurde.

„Die Passion“: Auch DIESE Promis waren dabei

Mit dem „Engel weinen“-Hitmaker Ben Blümel in der Rolle des Jesus und dem charismatischen Jimi Blue Ochsenknecht als Judas waren die Hauptrollen bereits spektakulär besetzt. Nadja Benaissa, einstiger „No Angels“-Engel, ließ als Maria die Herzen höherschlagen. Auch Francis Fulton-Smith als Pilatus und Timur Ülker als Petrus zogen die Zuschauer in ihren Bann.

Doch damit nicht genug! Der Abend war gespickt mit Überraschungen, denn zwischen den Zeilen und Noten versteckten sich Cameo-Auftritte, die das Publikum in Erstaunen versetzten. Ganz plötzlich tauchte Fußball-Legende Rainer Calmund unerwartet in einem Café auf. Und eingefleischte Fans dürften sicher überrascht gewesen sein, als Schauspielerin Jenny Elvers in der Rolle einer blinden Frau auftrat.

Und als wäre das nicht schon aufregend genug, schwang sich „Let’s Dance“-Star Malika Dzumaev in einer Nebenrolle ins Rampenlicht und stahl so manchem die Show. Wer die „Die Passion“ am Mittwochabend nicht live verfolgen konnte, keine Panik! Auf RTL Plus kann man das TV-Spektakel ab sofort in Ruhe nachschauen.