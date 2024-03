„Die Passion“: Irre Szenen während Live-Show! „Was geht denn jetzt ab?“

Für viele RTL-Zuschauer ist es DAS TV-Highlight der Woche: „Die Passion“ hält das Publikum am Mittwochabend (27. März 2024) in Atem. In diesem Jahr findet das Live-Event in Kassel statt. In der Show inszenieren zahlreiche, deutsche Promis die letzten Tage im Leben von Jesus Christus durch bekannte Popsongs in die heutige Zeit. Bei einer Szene stockt den Zuschauern vor den Bildschirmen allerdings der Atem.

„Die Passion“: DIESE Performance sorgt für Überraschung

Abwechselnd singen die Promis bekannte Songs aus der jüngsten Musikgeschichte. Doch ein Auftritt überrascht die TV-Zuschauer ganz besonders. Die Rede ist von einer ganz bestimmten Performance von Jimi Blue Ochsenknecht, der den Judas spielt.

Dabei sorgt vor allem die Kulisse für Staunen. Jimi Blue Ochsenknecht steht mitten in einer Bergruine, dem sogenannten Herkules, und performt den Song „Nie genug“ von Christina Stürmer. Dabei fliegt eine Drohne einmal quer über diesen Schauplatz, macht Drehungen und Wendungen. Szenen, die die Zuschauer nachhaltig beeindrucken.

„Die Passion“: Zuschauer sind fassungslos

Die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen trauen ihren Augen kaum. Bei diesen Szenen sind sie hellauf begeistert, wie viele auf X (ehemals Twitter) schreiben:

„Was zur Hölle passiert bitte gerade?“

„Was für eine Kamerafahrt?“

„Sorry, aber nichts und ich meine wirklich nichts kann diese Judas Performance toppen.“

„Was geht denn jetzt ab?! Plot Twist.“

„Wirklich das deutsche Game of Thrones.“

„Drohnenflug um den Neptun natürlich 10/10. Gebe ich zu.“

„Dieser absolut über dramatische Einspieler. Ich kann nicht mehr.“

