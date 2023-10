„Die Höhner“: Irres Geständnis! Nachfolger steht bereits in den Startlöchern

Wenn einer den Kölner Karneval lebt, dann wohl sie: „Die Höhner“ begeistern mit ihrer Musik seit 50 Jahren Tausende Jecken hierzulande. In der „fünften Jahreszeit“ kommt man als Fan kaum an ihren Hits vorbei. Zu Liedern wie „Viva Colonia“, „Prinzessin“ oder „E Levve lang“ schunkeln die Karnevalisten jedes Jahr aufs Neue.

„Die Höhner“ sind auch außerhalb der Karnevalszeit Kult – und das auch trotz veränderter Mitglieder-Konstellation. Der Abschied von Frontmann Henning Krautmacher zum Jahresende 2022 tut dem Erfolg der Band keinen Abbruch. Doch wie sieht es aus, wenn Sänger Patrick Lück mal nicht mehr auf der Bühne steht? Für einen Nachfolger ist wohl schon gesorgt, wie die Band in einem exklusiven Interview nun erzählt.

„Die Höhner“: Tradition ist das Wichtigste

„Die Höhner“ gibt es nun schon seit einem halben Jahrzehnt. Doch wie lange wird es die Band wohl noch geben? Patrick Lück erklärt den Plan der nächsten Jahre so: „Wir wollen definitiv weitermachen, auch 20 oder 30 Jahre noch, solange, wie es dann für uns auch geht.“

Dabei gehe es vor allem um den Erhalt der „Höhner-Tradition“, also „die Musik, die Babys, das Liedgut, die Tradition, das Brauchtum“. Das alles soll bestenfalls einmal an die nächste Generation weiter gegeben werden können. „Es gibt ja nichts Schöneres, wenn in 150 Jahren die Leute immer noch da sitzen und ‚Pass op Prinzessin‘ oder ‚Ich ben ne Räuber‘ singen“, erklärt der 47-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion.

„Die Höhner“: Nächster Frontmann steht bereit

„Letztendlich wäre es ja schade, wenn das dann wirklich nur noch vom Band kommt oder auf Spotify oder nachgespielt wird. Schöner wäre es, wenn es dann schon noch diesen roten Faden hat, der von Generation zu Generation weiterging“, betont Patrick Lück die Vision der Kölner Band. Doch hat er etwa schon jemanden im Auge?

Tatsächlich scheint schon ein „Die Höhner“-Fan in den Startlöchern zu stehen: Ein kleiner Junge namens Jona. So offenbart Patrick Lück: „Ein Künstler aus unserer Zirkusshow, der hat einen kleinen Sohn, der hat schon bekannt, dass er mein Nachfolger werden möchte. Der hat eine Mappe mit Texten, die er dann auf den Tisch vor sich legt und übt schon unsere Songs. Das ist doch mega, was willst du denn mehr?“

Bleibt abzuwarten, ob „Die Höhner“-Fans den potentiellen neuen Frontmann tatsächlich irgendwann einmal kennen lernen werden…