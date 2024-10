„Die Höhle der Löwen“: Nach Staffel-Finale kursiert die Nachricht

Nachdem bei Vox wochenlang neue Produkte bei „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt wurden, ist am Montagabend (28. Oktober) erst einmal Schluss damit. Insgesamt fünf Start-ups wurden für die achte und gleichzeitig auch letzte Folge von „Die Höhle der Löwen“ 2024 eingeladen. Doch konnte man sich mit dem Staffelfinale aus dem Quotenloch der vergangenen Wochen retten? Am Tag nach der Ausstrahlung besteht kein Zweifel mehr.

„Die Höhle der Löwen“: Vox lässt die Korken knallen

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sieht es für die Vox-Sendung äußerst gut aus. Zur letzten Folgen schalteten 1,27 Millionen Menschen ein, um die Pitches der Start-ups zu verfolgen. Das entspricht einem stabilen Marktanteil von rund 10,2 Prozent beim jungen Publikum.

Damit rettet man sich bei Vox endlich mal wieder aus dem Quotentief am Montagabend. Zum Vergleich: Eine Woche vor dem großen Finale konnte man lediglich 1,05 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken. Diese war letztendlich die niedrigste, jemals gemessene Reichweite für „Die Höhle der Löwen“.

„Die Höhle der Löwen“ trotzt starker Konkurrenz

An dem Abend ließ Vox die direkte Konkurrenz zur Primetime hinter sich. Bei RTL2 konnte man beispielsweise mit „Genial daneben“ bloß 710.000 Menschen überzeugen. Sat.1 erreichte mit dem Auftakt von „Hochzeit auf den ersten Blick“ nur 860.000 Zuschauer.

Und auch ProSieben kommt an dem Abend nicht an die Quote von Vox ran. „ProSieben THEMA. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?“ kam nur auf 640.000 Zuschauer zur besten Sendezeit.

Sendung verpasst? Alle Staffeln und Folgen von „Die Höhle der Löwen“ gibt es in der Mediathek bei RTL+.