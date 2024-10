„Die Höhle der Löwen“: Geheimer Pakt enthüllt – „Keiner wollte investieren“

Die Gründershow „Die Höhle der Löwen“ flimmert bereits seit 2014 über die deutschen Bildschirme. Während die Zuschauer heute von innovativen Technologien und cleveren Geschäftsideen begeistert sind, war der Anfang der Show alles andere als glänzend. Die ersten Pitches waren oft so enttäuschend, dass selbst die erfahrensten Investoren Mühe hatten, ihre Pokerfaces zu wahren.

Was dabei herauskam, war eine kuriose Geschichte über den ersten Deal, der fast aus purer Verzweiflung geschlossen wurde. Frank Thelen, der als Tech-Investor bei „Die Höhle der Löwen“ bekannt wurde, erinnert sich an diese frühen Tage mit einem Schmunzeln.

„Die Höhle der Löwen“-Star packt aus

Im Gespräch mit „Focus“ enthüllte er, dass die ersten Präsentationen der Gründer mehr als dürftig waren. Die Investoren, auch bekannt als „Löwen“, warteten vergeblich auf die eine zündende Idee, die sie aus den Sitzen reißen würde. „In der ersten Staffel waren die Pitches teilweise so schlecht, dass keiner der Löwen investieren wollte“, gesteht der Vox-Star. Doch die Show musste weitergehen, und das Publikum wollte sehen, wie die Löwen ihre Krallen ausfuhren.

In einem humorvollen Pakt mit seinen damaligen Mitstreitern Vural Öger und Judith Williams beschloss Thelen, dass sie in das nächste präsentierte Unternehmen investieren würden. „Egal was als Nächstes kommt, wir würden investieren“, lautete die Absprache. So kam es, dass ein Sandsack, der wohl eher in ein Fitnessstudio als in den Investmentportfolio gehört hätte, zum allerersten Deal der Show wurde.

Die Show hat sich seither dramatisch entwickelt, die Pitches sind raffinierter, die Gründer besser vorbereitet.

