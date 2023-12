„Die Höhle der Löwen“ – Maschmeyer lässt Muffin-Bäckerin eiskalt abblitzen

Es weihnachtet stark in der „Höhle der Löwen“ auf Vox. Ein Kinderchor begrüßt die Investoren, die sich dem Anlass entsprechend herausgeputzt haben. Richtig schick sehen die fünf Löwen aus, und auch Moderator Amiaz Habtu hat sich einen Tannenbaum-Pulli übergestreift.

Das Motto der Sendung: „Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten„. Kein Wunder, dass sich alles um winterliche Produkte dreht. Es geht um Muffins, eine Geschenke-App, Duftkerzen und um Skihelme. Wer kriegt einen Deal, wer kann die Löwen überzeugen?

„Höhle der Löwen“ – Wer hat Lust auf einen coolen Weihnachtsdeal?

Wirtschaftsingeneurin Jessica Schillin backt gerne Muffins. Erstmal sucht sie in der „Höhle der Löwen“ einen Assistenten für ihre Weihnachtsbäckerei. Tillman Schulz erklärt sich gerne bereit, ihr beim Füllen von selbstgebackenen Cupcakes unter die Arme zu greifen.

Viel wichtiger als ein süßer Azubi ist der 35-jährigen Unternehmerin allerdings eine kräftige Finanzspritze für ihren „CuCup“, einen Silikonstöpsel, der beim gleichmäßigen Befüllen von Muffins helfen soll. Das steht ganz oben auf ihrer Wunschliste. Die Löwen sind kritisch, ein Inverstor nach dem anderen springt ab. Dagmar Wöhrl fehlt ein Team in dieser Firma, Nils Glagau ist das Produkt zu „nischig“.

Carsten Maschmeyer: „Dein Businessplan ist mir noch zu sehr Wunschzettel“

Auch Carsten Maschmeyer findet klare Worte, ihm ist die Finanzierung der Ein-Personen-Firma zu waghalsig. „Dein Businessplan ist mir noch zu sehr Wunschzettel“, begründet er sein ‚Nein‘ gegenüber der passionierten Jungunternehmerin. Ihre Nerven liegen blank.

Ihr bleibt nur noch eine Chance. Stößt ihre Geschäftsidee bei Ralf Dümmel aus Bad Segeberg auf Interesse? Und tatsächlich, der Löwe ist auf den Geschmack gekommen und bietet ihr einen Deal an. Jessica ist total baff. „Es hat gedümmelt. Das ist für mich ein Riesen-Weihnachtsgeschenk.“ Sie zögert keine Sekunde und begrüßt den Investor mit offenen Armen. Es ist also wahrscheinlich, dass ihre Backhilfe schon bald in deutschen Läden zu finden sein wird.

„Die Höhle der Löwen“ läuft auf Vox immer montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.