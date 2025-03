„Die Geissens“: Robert lässt Fans rätseln – „War er nicht immer dagegen?“

„Die Geissens“ sind Deutschlands wohl bekannteste TV-Millionäre und lassen ihre Fans seit Jahren an ihrem luxuriösen Jetset-Leben teilhaben. Egal ob Traumreisen, Champagner oder teure Autos – Robert Geiss weiß, wie man das Leben in vollen Zügen genießt. Aktuell macht der Selfmade-Millionär alleine Dubai unsicher, testet einen neuen Pool und lässt es sich gutgehen.

Doch während sich Robert lässig im kühlen Nass entspannt, fällt den Fans plötzlich eine ungewohnte Veränderung auf – und die sorgt für mächtig Gesprächsstoff!

„Die Geissens“: Fans rätseln über Tattoo

Dass Robert Geiss ein Händchen für Immobilien, schnelle Boote und seine eigene Modemarke hat, ist bekannt. Doch ein Thema stand für ihn bisher nicht auf der Agenda: Tattoos! Während Ehefrau Carmen und die Töchter Davina und Shania der Körperkunst durchaus zugeneigt sind, hielt Robert stets Abstand von der Tattoo-Nadel.

Doch siehe da: Kaum steigt der Millionär in einem Instagram-Video in den Pool, entdeckt ein Fan plötzlich eine tätowierte Stelle auf seinem Arm. „Seit wann hat Robert ein Tattoo? War er nicht immer dagegen?“, wundert sich ein Follower in den Kommentaren. Ein anderer kontert trocken: „Manchmal ändern Menschen eben ihre Meinung.“

Handelt es sich wirklich um ein echtes Tattoo oder ist die Farbe auf Roberts Haut gar nicht so permanent, wie sie aussieht?

„Die Geissens“: Instagram-Posts sorgen für Klarheit

Auf den ersten Blick scheint es sich um einen Totenkopf mit Krone zu handeln – ein Motiv, das perfekt zur Marke des Kult-Millionärs passen würde. Doch die Frage bleibt: Hat sich Robert etwa ohne Carmens Aufsicht spontan ein Andenken in die Haut stechen lassen?

Ein Blick auf ältere Social-Media-Clips gibt Hinweise: Schon im Dezember 2024 war das Tattoo auf Roberts Arm zu sehen und lässt darauf schließen, dass es tatsächlich dauerhaft ist. Dennoch gibt sich der Unternehmer auffällig bedeckt: Auf Instagram trägt er meist langärmelige Shirts oder hält seinen tätowierten Arm bewusst aus dem Bild.

Ob Robert Geiss seinen Fans wohl noch die ganze Geschichte hinter seinem neuen Körperschmuck verraten wird? Man darf gespannt sein, schließlich ist bei den Geissens eines sicher: Es wird nie langweilig!