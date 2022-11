Die Geissens: Protz-Video sorgt für entsetzte Fans – „Widerlich“

Glamour und Luxus gehört zu dem Alltag der Geissens in jedem Fall dazu. Ob teure Handtaschen, reisen mit Privatflugzeugen oder eine eigene Yacht: All das kann sich die Familie von ihrem Vermögen leisten. Dazu gehören auch luxuriöse Auslandsaufenthalte.

Aktuell sind die Geissens nicht in ihrer Wahlheimat Monaco, sondern in Dubai unterwegs. Dort schauten sie sich unter anderem das Formel 1-Rennen in Abu Dhabi an und machten auch ordentlich Party vor Ort. Carmen und Robert melden sich daraufhin am Mittwoch (23. November) wieder bei ihren Fans und waren mächtig in Fußballlaune.

Die Geissens schauen Auftaktspiel von Deutschland

Carmen und Robert feuern die deutsche Nationalmannschaft bei dem Auftaktspiel gegen Japan ordentlich aus Dubai an. In einem Video auf Instagram meldet sich der 58-Jährige aus einem Lokal vor Ort bei seinen Fans und zeigt ihnen, wie sie das Spiel sehen. Doch statt Fußballstimmung herrscht dort gähnende Leere.

Trotz wenig Besucher sind in dem Lokal sind satte 10 Fernsehgeräte plus einer großen Leinwand eingeschaltet, um das Spiel zu übertragen. Dabei schauen alle Gäste sowieso nur auf die Leinwand. Für Robert eine Steilvorlage: „Heute mal Public-Viewing in Dubai. Der anderen Art. Jeder hat seinen eigenen Fernseher.“ Doch damit nicht genug. Neben den lächerlich vielen Bildschirmen sitzt auch noch ein Mitarbeiter an einem Schlagzeug und trommelt für das Stadion-Feeling mit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Geissens: Dekadentes Video aus Dubai sorgt für entsetze Fans

Doch im Gegensatz zu Robert finden das zahlreiche Fans gar nicht lustig. Neben der Tatsache, dass viele diese WM nicht schauen, sind sie erschrocken über die Leere, die beim Public-Viewing herrscht. So schreibt eine Frau: „Da ist ja alles leer und überhaupt keine Stimmung.“ Andere Fans kommentieren: „Widerlich“, “ Ist ja Bombenbetrieb da“ oder „So viele Fernseher und keiner guckt.“

Mehr News:

Die Fans der Geissens bewundern aktuell die Töchter von Robert und Carmen. Sowohl Shania, als auch Davina sind mittlerweile zu erfolgreiche Influencerinnen und erwachsene Frauen geworden. Dieser Schnappschuss mit Carmen wirft bei den Fans jedoch Fragen auf.