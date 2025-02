„Die Geissens“: Ungewöhnlicher Aufruf – Fans sollten ihre Ohren spitzen!

Sie reisen durch die Welt, haben sich ein Imperium aufgebaut und führen ein Leben in Saus und Braus. Die Rede ist von niemand Geringerem als Deutschlands bekanntester TV-Familie: „Die Geissens.“ Doch um ihren Status als Superreiche aufrechtzuerhalten, braucht es ein ganzes Dorf. Mitarbeiter sorgen Tag und Nacht nicht nur dafür, dass das Frühstück morgens bereit steht, sondern auch für einen reibungslosen Ablauf im Alltag.

Doch „Die Geissens“ suchen jetzt Verstärkung für ihr Team – und fast jeder kann sich bewerben!

„Die Geissens“: Ungewöhnlicher Aufruf!

Einmal für Multimillionäre arbeiten – na, wer hat nicht schon einmal davon geträumt. Umso besser wird es, wenn es auch noch bekannte TV-Gesichter sind. Alle Fans der Geissens sollten nun ihre Ohren spitzen! Denn die Jetsetter rufen tatsächlich zu einem Job auf. Familienoberhaupt Carmen postete dazu eine Instagram-Story.

Und die Anforderungen sind klar!

„Die Geissens“: Fans sollten schnell sein

Wer künftig an der Seite der Geissens arbeiten möchte, sollte sich jetzt bewerben! Ausgeschrieben ist ein „Traumjob“ der Extraklasse. So heißt es in dem Aufruf: „Du bist weiblich, zwischen 18 und 28 Jahren alt, und suchst deinen absoluten Traumjob für ein Jahr?“ Doch um welche Position geht es genau? Neue Nanny, persönliche Assistentin, Haushaltshilfe? Pustekuchen!

Die Geissens halten sich mit Details zurück, verraten aber so viel: Gesucht werden „laute und abenteuerlustige Frauen“ für ein neues TV-Format mit Carmen und Robert Geiss. Und als wäre der Job allein nicht schon verlockend genug, werben die Superreichen auch noch mit einem „royalen Gehalt“. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder?

Wer also schon immer davon geträumt hat, einmal hautnah an der Seite der Jetset-Familie zu stehen, sollte nicht lange zögern. Bewerbungen sind per E-Mail möglich – und wer weiß, vielleicht gibt’s neben dem Traumjob auch noch das perfekte Erinnerungsfoto mit den Geissens obendrauf!