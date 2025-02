„Die Geissens“: Shania will hoch hinaus – doch dann kracht es

Am Montagabend (17. Februar 2025) dürfen sich die RTL Zwei-Zuschauer zur Primetime um 20.15 Uhr auf ein ganz besonderes Fernsehereignis freuen. Eine Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ steht in den Startlöchern und verspricht zweistündige, beste Unterhaltung.

Dabei sind natürlich wie gewohnt jede Menge Glamour und Drama vorprogrammiert sowie spannende Einblicke in ihr extravagantes Leben ein unverwechselbares Highlight. In der ersten Folge am Abend, „Size, Queen, Shania!“, steht die berufliche Karriere der jüngsten Tochter, Shania Geissen, im Fokus.

„Die Geissens“: Shania weiß, was sie will

Wo es beruflich hingehen soll, weiß Shania ganz genau. Sie hat klare Ziele vor Augen und möchte in Zukunft Immobilieneinrichterin werden – eine Branche, in der ein Höchstmaß an Kreativität gefordert ist und ein Gespür für stilvolle Gestaltung zu den Must-Haves zählt.

Mama Carmen ist derweil begeistert von ihrem Jobwunsch. So überlässt sie ihr kurzerhand eine von ihrer Immobilienfirma erwobene, leere Wohnung. Die Aufgabe: Shania soll sie in kürzester Zeit durch einzigartige Inneneinrichtung in eine einzigartige Traumwohnung umgestalten.

Schon beim Aufstellen des Sofas beweist Shania ihr gutes Auge und ihr Geschick mit dem Maßband. Alles fügt sich harmonisch zusammen und passt perfekt in die Wohnung.

„Die Geissens“: Shania kann ihre Aufregung nicht kontrollieren

Trotz ihres Erfolgserlebnisses stört Shania etwas gewaltig – die Stimmungslage von Papa Robert. „Zum Glück kommt Mama vom Friseur zurück und ist gut gelaunt – nicht so wie bei Papa, der wieder schlecht gelaunt ist“, beschreibt sie die momentane Lage. Bei ihrem Eintreffen zeigt sich Mama Carmen überwältigt davon, wie reibungslos alles am Schnürchen liefe.

Doch die anfängliche noch einigermaßen ausgelassene Familien-Stimmung verabschiedet sich schnell. Beim Tragen der Pflanzen eskaliert die Situation plötzlich zwischen den Schwestern. Davina verletzt sich beim Tragen leicht am Fuß. Statt Mitleid gibt es Vorwürfe von ihrer Schwester: „Davina, tu deinen Fuß doch weg! Was machst du für eine Scheiße!“

Wie die Geissens mit diesen Herausforderungen umgehen, können Fans am Montagabend (17. Februar 2025) um 20.15 Uhr bei RTL Zwei sehen.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Die Geissens“ immer montags ab 20.15 Uhr im Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.