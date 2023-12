Die Geissens: Robert wendet sich an seine Fans – „Die Arschkarte gezogen“

Reich, reicher, die Geissens! So in etwa dürfte es sich anhören, wenn man sich den neusten Problemen Deutschlands glamourösester Familie widmet.

Auf Instagram wendet sich nun Robert an seine Fans und macht seinem Ärger Luft.

Fiese Jacht-Panne bei den Geissens

Kaum eine andere Familie beherrscht die deutschen Schlagzeilen so gut wie die Geissens. Aktuell befindet sich die Familie im schönen, warmen Abu Dhabi. Warum sich also nicht eine schöne Tour am Persischen Golf mit der eigenen Luxus-Jacht gönnen, oder? Das dachten sich auch die Geissens, die jedoch während ihrer Fahrt in eine Panne gerieten. Als sie mit ihrer Jacht in den Hafen von Marina zurückkehrten, steuerte die „Indigo Star 1“ unbeherrscht auf das Land zu und blieb schließlich im Sand stecken.

Auf Instagram lässt Robert Geiss nun seinen Emotionen freien Lauf: „Heute haben wir im wahrsten Sinne des Wortes die Arschkarte gezogen.“ Warum die Jacht schließlich mitten am Dubai Beach strandete, weiß der 59-Jährige auch nicht: „Angeblich ging der Gang nicht mehr raus und das Boot ist immer weitergefahren.“ Ob es sich dabei um ein Versagen des Kapitäns oder um einen technischen Defekt handelte, müsse noch herausgefunden werden.

Fans machen sich über die Geissens lustig

Der Protz-Auftritt der Geissens kommt bei den Fans allerdings gar nicht gut an! Ein Follower schreibt: „Also so bekommen wir den Klimawandel nie gestoppt“. Ein anderer fügt ironisch hinzu: „Wir haben fast einen Meter Neuschnee. Weiß nicht, wie ich morgen auf die Arbeit kommen soll. Finde es beruhigend, dass jeder so seine Problemchen hat.“

Mehr zum Thema:

Ein anderer Follower scherzt wiederum: „Müssen wir Geld spenden?“ Ob die Jacht, die laut der Website ‚Superyachtfan‘ einen Wert von etwa 4,6 Millionen Euro hat, demnächst wieder in See sticht, bleibt abzuwarten.