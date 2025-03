„Die Geissens“: Notruf auf der Yacht – doch Robert hat nur eines im Sinn

Wenn bei einer TV-Familie Trubel vorprogrammiert ist, dann bei „Die Geissens.“ Seit Jahren zeigen Robert, Carmen und ihre beiden gemeinsamen Töchter Davina und Shania ihr Leben in Saus und Braus auf RTL2. Eines ihrer größten materiellen Schätze neben Immobilien und Co.: Die Indigo Star, die heiß geliebte Yacht der Kult-Millionäre.

Doch ausgerechnet in der neuen Folge von „Die Geissens“ (31. März, 20.15 Uhr auf RTL2) wird aus Dolce Vita plötzlich Titanic 2.0 – die Indigo Star droht zu sinken. Robert allerdings macht sich um etwas ganz anderes Gedanken!

„Die Geissens“: Plötzlich eskaliert die Lage

Sie jetten um die Welt, schippern über die Ozeane oder cruisen in ihren Luxuskarossen. Doch in den letzten Jahren hat „Die Geissens“ vor allem ein Fortbewegungsmittel besonders fasziniert: ihre Indigo Star. Die Yacht ist für sie nicht nur ein praktisches Transportmittel, sondern auch ein imposantes Symbol ihres Millionärslebens.

Doch aktuell ist von Luxus und Entspannung keine Spur. Stattdessen droht ihr schwimmendes Zuhause auf einem Ausflug unterzugehen. Mit an Bord: Die gesamte Familie samt Crew. Während sie verzweifelt gegen das eindringende Wasser kämpfen, spitzt sich die Lage immer weiter zu, bis der Kapitän sogar einen Notruf absetzt.

„Die Geissens“: Robert hat nur eines im Sinn

Plötzlich heißt es: Schwimmwesten anlegen! Während die Crew gegen die drohende Gefahr ankämpft, herrscht an Deck Verwirrung. Robert ist so überrumpelt, dass er sich in der Hektik versehentlich eine Dose Bier über den Kopf kippt. Carmen bleibt ruhiger, aber auch sie hat ihre Prioritäten: Handy, zweites Handy – und passt die Hermès-Tasche noch in den wasserdichten Beutel?

+++Die Geissens: Schwerer Abschied – „Das macht mich traurig“+++

Während sich alle auf die Evakuierung vorbereiten, hat vor allem Robert seine ganz eigenen Sorge: „Ich hol mal meine Kohle!“, ruft er und verschwindet ins Innere der Yacht. Panik? Nicht bei ihm! Auch als Carmen mit ihm ein ernstes Wörtchen redet, bleibt Robert gelassen: „Notfall? Hauptsache, ich hab ein Bier.“

Mehr Promi-News:

Ob „Die Geissens“ ihre geliebte Indigo Star retten können oder ob sie wirklich in den Fluten untergeht – das zeigt RTL2 am 31. März um 20.15 Uhr.