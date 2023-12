Die Geissens ziehen blank: SO sexy feiert die Familie Weihnachten

Heiße Weihnachten bei Familie Geiss – Deutschlands bekannteste Glamour-Familie sorgt mit ihren aktuellen Weihnachtsgrüßen für jede Menge Aufsehen! Warum besonders ihre Hinterteile dabei eine Rolle spielen…

Keine andere Familie polarisiert so sehr wie die Geissens. Aktuell befinden sich die Jetsetter nicht mehr im sonnigen Dubai, sondern in den französischen Alpen, genauer gesagt im gemütlichen Valberg. Und trotz Schnee und kühlen Temperaturen heizen die Geissens mit ihrem neuesten Bild ordentlich ein.

Die Geissens: Sexy Po-Blitzer sorgt für Aufsehen

Frech, gewagt – Die Geissens! So scheint das Motto ihrer diesjährigen Weihnachtskarte zu lauten. Auf Instagram postet nun RTL2-Star Carmen Geiss gewagte Weihnachtsgrüße der Familie, die selbst einen frechen Po-Blitzer nicht auslassen.

In der Instagram-Story der hübschen Blondine ist ein Foto zu sehen, auf dem die gesamte Familie – Carmen, Robert und die Töchter Davina und Shania – zu sehen ist. Alle tragen identische Pyjamas mit rot-karierten Hosen und grauen Shirts, dazu festliche Haarreifen oder Weihnachtsmützen. Doch das Besondere an dem Bild liegt im Detail…

Die Geissens: Heiße Marketing-Strategie?

Davina und Shania haben ihre Hosen so weit heruntergezogen, dass ihre Strings zum Vorschein kommen. Auch ihre Eltern haben ihre Hosen heruntergelassen und zeigen sich gänzlich ohne Unterwäsche, wodurch ihre blanken Pos deutlich sichtbar sind.

Zu diesem freizügigen Schnappschuss kommentierte die 58-Jährige mit einem lachenden Smiley „Merry Christmas“.

Ob hier vielleicht nicht eine clevere Marketing-Strategie hinter steckt? Immerhin klebt an Roberts Geissens‘ Popöchen die Aufschrift seines Online-Shops „Robert Geissini“… So geht also Werbung!