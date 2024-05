„Die Geissens“: Carmen fordert Tennis-Legende Alexander Zvervev heraus

Bei den Geissens fliegen die Funken – diesmal auf dem Paddel-Tennisplatz! Am Montagabend (13. Mai) lassen Carmen und Robert Geiss ihre sportliche Seite zum Vorschein kommen. Dabei liegen Ehrgeiz und Übermut nah beieinander…

Was als entspannendes Match begann, endete in einer sportlichen Herausforderung an einen der besten Tennisspieler der Welt: Alexander Zverev.

„Die Geissens“: Carmen will sich mit Tennis-Star messen

Robert Geiss, der seine Frau Carmen vor 30 Jahren beim Squashspielen kennenlernte, musste in diesem sportlichen Kräftemessen eine Niederlage einstecken. Entschlossen, das Blatt zu wenden, suchte der 60-jährige Unternehmer Unterstützung bei einem alten Bekannten – dem Tennisprofi Alexander Zverev. „Der muss mich jetzt unterstützen“, sagte Geiss, bevor er den Tennisstar per Video-Call anrief.

Doch der Anruf nahm eine unerwartete Wendung. Während Robert Geiss sein sportliches Missgeschick schilderte, platzte Carmen Geiss freudig mit ihrer Herausforderung heraus: „Ich fordere dich heraus, Alexander!“ Die 59-jährige Powerfrau, sichtlich aufgekratzt nach ihrem Sieg, wollte ihre sportlichen Fähigkeiten auf die nächste Stufe heben.

Zverev, der sich anfangs amüsiert zeigte, nahm die Herausforderung jedoch nicht ganz ernst und schlug vor, dass Carmen sich vielleicht eine andere Sportart aussuchen sollte. „Das bringt alles nichts mehr“, scherzte die Tennis-Legende und beendete das Gespräch mit einem Lachen.

