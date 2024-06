Carmen Geiss zeigt sich mit Fußballer – Fans haben nur eine Frage

Obwohl Robert und Carmen Geiss als Multimillionäre mit Jetset-Leben und eigener TV-Show wohl jeden Tag etwas zu feiern haben, ließen es die Geissens in den letzten Tagen besonders krachen.

Tochter Davina, die Erstgeborene der Millionäre aus Köln, wurde schließlich 21 Jahre alt. Natürlich ließen sich auch Carmen und Robert bei der Party blicken, verbrachten Zeit mit der Clique ihres Nachwuchses. Ein Zusammentreffen sorgt dabei besonders für Aufsehen.

Carmen Geiss posiert mit Tochter und Profifußballer

Man könnte fast meinen, Carmen Geiss hatte selbst Geburtstag, so viele Fotos der Feierlichkeiten fanden sich in den letzten Tagen auf ihrem Instagram-Account. Der RTL-Zwei-Star posierte mit Geburtstagskind Davina, ihrer anderen Tochter Shania und den Freunden ihrer Mädchen. Zu einer Fotoreihe am Freitag (31. Mai) schreibt die 59-Jährige auf der Plattform: „It was just her best friends there for her birthday. And it was important for us to get to know her circle of friends better. Thank you for inviting us. And thank you for letting us be there. It was wonderful.“ (zu deutsch: „Es waren nur ihre besten Freunde zu ihrem Geburtstag da. Und es war uns wichtig, ihren Freundeskreis besser kennenzulernen. Danke für die Einladung. Und danke das wir dabei sein durften. Es war wunderschön.“)

Auf den Bildern sieht man Davina mit vielen ihrer Freundinnen glücklich posieren, auch Robert hat sich unter das Partyvolk gemischt. Ein anderer Mann erregt jedoch vor allem die Aufmerksamkeit von Carmens Instagram-Followern: Fußballer Ismail Jakobs vom AS Monaco.

Carmen Geiss lüftet Geheimnis

In den Kommentaren fragen demnach viele Geissens-Fans nach, ob es sich bei dem 24-Jährigen etwa um Davinas Freund handeln würde. In den Kommentaren äußert sich Carmen Geiss nicht zu dem Thema, gegenüber der „Bild“ allerdings schon.

„Das ist Ismail Jakobs, Fußballer von Monaco. Er ist Kölner und hat lange beim 1. FC Köln gespielt. Ismail ist ein Freund der Familie und Davinas bester Freund“, klärt die Löwenmutter auf. Es ist nicht das erste Mal, dass Carmen Geiss über das Liebesleben ihrer Tochter spricht. Bereits vor einigen Monaten plauderte sie intime Geheimnisse aus, wie du hier lesen kannst.